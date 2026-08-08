Секреты роскошного цветения: как правильно обрезать розы, чтобы не навредить кусту

Подготовка инструментов

Успех процедуры во многом зависит от качества вашего инструмента. Использование тупого или грязного инвентаря может привести к инфицированию растения и его последующей гибели.

Острота : Лезвия секатора должны быть идеально наточенными, чтобы производить ровные срезы без раздробления древесины и заусенцев.

: Лезвия секатора должны быть идеально наточенными, чтобы производить ровные срезы без раздробления древесины и заусенцев. Дезинфекция: Обязательно протирайте лезвия спиртом, антисептиком или раствором марганцовки после перехода от одного куста к другому.

Защита: Используйте плотные длинные перчатки, чтобы защитить руки от колючек.

Золотые правила правильного среза

Чтобы не травмировать розу и обеспечить правильный рост новых побегов, соблюдайте технику идеального среза. Это основа, которую должен запомнить каждый владелец цветника:

Срез всегда производится под углом 45 градусов .

. Отступайте примерно 5-7 миллиметров вверх от выбранной почки.

Срезайте побег исключительно над почкой, которая "смотрит" наружу куста, а не внутрь. Это поможет сформировать открытую крону, которая хорошо проветривается и равномерно освещается солнцем.