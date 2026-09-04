Чтобы картофель хорошо сохранялся зимой: когда его копать в сентябре

Фазы Луны в сентябре 2026

Лунный календарь на сентябрь выглядит так:

1-10 сентября - убывающая Луна;

11 сентября - Новолуние;

12–25 сентября - растущая Луна;

26 сентября - Полнолуние;

27-30 сентября - убывающая Луна.

Когда лучше копать картошку в сентябре

Корнеплоды советуют собирать во время убывающей Луны. Считается, что в этот период картофель лучше сохраняется, меньше теряет влагу и дольше остается пригодным к употреблению.

В сентябре 2026 года убывающая Луна приходится на начало и конец месяца. Поэтому для тех, кто ориентируется на Лунный календарь, наиболее благоприятными периодами для уборки картофеля будут 1-10 сентября и 27-30 сентября .

В то же время некоторые огородники выкапывают картофель и во время растущей Луны. В частности, авторы YouTube-канала "Лунная страна" отмечают, что благоприятными датами в сентябре также будут 19, 20 и 21 сентября.

В эти дни рекомендован сбор на длительное хранение всех культур и выкапывание картофеля. Он будет хорошо лежать всю зиму.

Когда картошку лучше не копать

Особое внимание поклонники лунного календаря советуют обратить на 11 и 12 сентября. 11 сентября приходится на Новолуние, а 12 сентября - на первый день после него, поэтому эти даты считают неблагоприятными для уборки картофеля.

По народным представлениям урожай, выкопанный в этот период, может хуже сохраняться. Поэтому если есть возможность выбирать между несколькими днями, работу на огороде советуют перенести.

Что важно учесть

Лунный календарь - это традиционная практика, а не научно доказанный способ определить лучшее время для сбора картофеля. На состояние урожая и его дальнейшее хранение гораздо сильнее влияют зрелость клубней, погода и условия, в которых их выкапывают.

Перед уборкой следует убедиться, что картофель созрел: кожура клубней должна быть достаточно плотной и не сниматься от легкого трения. Также желательно выбрать сухой день, чтобы не выкапывать урожай из слишком мокрого грунта.

После уборки картофель нужно перебрать, отложить поврежденные и больные клубни, а здоровый урожай хорошо просушить. Только после этого его следует закладывать на длительное хранение.

Какую погоду выбрать для выкапывания

Лучше всего собирать картофель в сухой день, когда почва не превратилась в мокрую липкую массу. Чрезмерно влажная почва затрудняет выкапывание, а грязные и мокрые клубни сложнее качественно подготовить к хранению.

Если после дождей земля еще влажная, лучше немного подождать более благоприятных условий. В то же время затягивать с уборкой тоже не стоит, особенно если прогнозируют длительные осадки или резкое похолодание.