Щоб картопля добре зберігалася взимку: коли її копати у вересні

Фази Місяця у вересні 2026

Місячний календар на вересень виглядає так:

1-10 вересня - спадний Місяць;

11 вересня - Молодик;

12–25 вересня - зростаючий Місяць;

26 вересня - Повня;

27-30 вересня - спадний Місяць.

Коли найкраще копати картоплю у вересні

Коренеплоди радять збирати під час спадного Місяця. Вважається, що в цей період картопля краще зберігається, менше втрачає вологу та довше залишається придатною до вживання.

У вересні 2026 року спадний Місяць припадає на початок і кінець місяця. Тому для тих, хто орієнтується на Місячний календар, найбільш сприятливими періодами для збирання картоплі будуть 1-10 вересня та 27-30 вересня.

Водночас деякі городники викопують картоплю і під час зростаючого Місяця. Зокрема, автори YouTube-каналу "Місячна країна" зазначають, що сприятливими датами у вересні також будуть 19, 20 та 21 вересня.

В ці дні рекомендовано збирання на тривале зберігання усіх культур та викопування картоплі. Вона буде добре лежати усю зиму.

Коли картоплю краще не копати

Особливу увагу прихильники місячного календаря радять звернути на 11 та 12 вересня. 11 вересня припадає на Молодик, а 12 вересня - на перший день після нього, тому ці дати вважають несприятливими для збирання картоплі.

За народними уявленнями, врожай, викопаний у цей період, може гірше зберігатися. Тому, якщо є можливість обирати між кількома днями, роботу на городі радять перенести.

Що важливішо врахувати

Місячний календар - це традиційна практика, а не науково доведений спосіб визначити найкращий час для збирання картоплі. На стан врожаю та його подальше зберігання набагато сильніше впливають зрілість бульб, погода та умови, в яких їх викопують.

Перед збиранням варто переконатися, що картопля дозріла: шкірка бульб має бути достатньо щільною і не зніматися від легкого тертя. Також бажано обрати сухий день, щоб не викопувати врожай із надто мокрого ґрунту.

Після збирання картоплю потрібно перебрати, відкласти пошкоджені та хворі бульби, а здоровий урожай добре просушити. Лише після цього його варто закладати на тривале зберігання.

Яку погоду вибрати для копання

Найкраще збирати картоплю в сухий день, коли ґрунт не перетворився на мокру липку масу. Надмірно вологий ґрунт ускладнює викопування, а брудні й мокрі бульби складніше якісно підготувати до зберігання.

Якщо після дощів земля ще волога, краще трохи зачекати на сприятливіші умови. Водночас затягувати зі збиранням теж не варто, особливо якщо прогнозують тривалі опади або різке похолодання.