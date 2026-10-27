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Полезное Rozetka 27 октября 2026, 15:33

Шоппинг по скриншоту и голосу: ROZETKA запустила новые AI-фичи для поиска товаров

Теперь найти вещь из Instagram можно по одному скриншоту, а отзывы за вас прочтет и проанализирует искусственный интеллект
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Искать товары на ROZETKA станет в разы легче (фото: Getty Images)
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Выбрать товар среди тысяч предложений, найти платье или гаджет по фотографии из соцсетей или быстро понять, стоит ли покупать вещь — искусственный интеллект постепенно меняет опыт онлайн-покупок.

Какие обновления получит помощник AI на маркетплейсе ROZETKA, рассказывает Styler со ссылкой на пресс-службу компании.

Маркетплейс ROZETKA развивает собственные AI-инструменты, чтобы сделать поиск более удобным, а выбор товаров проще и понятнее.

AI-помощник, с которым можно общаться на обычном языке

ROZETKA AI – это помощник на основе искусственного интеллекта, помогающий подбирать товары под конкретные нужды и бюджет, сравнивать разные варианты и искать альтернативы.

Например, его можно попросить подобрать компактную технику для съемной квартиры, найти подарок в пределах определенной суммы или сравнить несколько моделей по ключевым параметрам.

Он поможет сузить выбор или сосредоточится только на вариантах, соответствующих запросу.

Поиск по фото: когда проще показать, чем объяснить

Иногда сложно подобрать слова, чтобы описанием найти вещь, которую увидели в соцсетях или интерьере – увидели и захотели такую ​​же.

Теперь можно просто загрузить фотографию в приложение ROZETKA, а система сама найдет схожие товары.

Это удобно, когда вам неизвестно название бренда, сложно описать цвет или фасон или хочется найти что-то похожее на увиденное изображение.

Вам не нужно подбирать ключевые слова и можно просто воспользоваться фотографией – это будет отправной точкой для AI.

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Голосовой поиск: нужно просто озвучить запрос

Еще один способ быстро найти нужное – голосовой поиск. Вместо ввода текста вручную можно просто сказать вслух, что вам нужно и система распознает язык и превратит ваши слова в поисковый запрос.

Это очень удобная опция, благодаря которой можно искать товары удобным способом – например, когда нужно быстро формулировать запрос или нет возможности набирать его на клавиатуре смартфона.

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AI-итоги отзывов: меньше времени на чтение и анализ

Отзывы других покупателей имеют большое значение при выборе товара, они помогают оценить вещь перед покупкой. Но просмотр комментариев и анализ занимает много времени.

Искусственный интеллект взял на себя чтение длинных комментариев и поможет вам быстро сориентироваться в отзывах других покупателей.

AI анализирует сотни отзывов и формирует краткий обзор с главными плюсами и минусами товара – на что обращают внимание пользователи и какие особенности следует учесть.

Это позволит сэкономить время, но при необходимости покупатель может перейти к комментариям и самостоятельно оценить опыт других пользователей.

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Три способа поиска – один удобный опыт

Поиск по фото и голосовой поиск доступны только в приложениях ROZETKA для Android и iOS. AI-итоги отзывов доступны на всех платформах: на сайте и в приложениях.

ROZETKA продолжает развивать AI инструменты, чтобы покупателям было проще находить нужное, сравнивать предложения и принимать решения.

Ведь поиск может начинаться по-разному: с текстового запроса, фотографии или голоса. А понять, подходит ли товар, помогает, в частности, опыт других покупателей.

Узнать больше об AI-помощнике можно на специальной странице ROZETKA.

Ранее Styler рассказывал, как подготовить дом к холодам бюджетно и где искать товары для автономности по выгодным ценам .

Rozetka
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