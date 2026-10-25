Собака дрожит и прячется во время взрывов: кинолог объяснил, как ей помочь

Как успокоить собаку во время взрывов

По словам кинолога, во время взрывов собаки могут испытывать сильный страх и тревогу. Некоторые животные ищут укрытие, другие становятся беспокойными или пытаются убежать.

Прежде всего хозяину стоит оставаться рядом с собакой и помочь ей почувствовать себя в безопасности.

"В первую очередь нужно успокоить питомца, дать ему понять, что вы рядом, а затем переключить его внимание на игру, лакомство и тому подобное", - объяснил Валерий Мащенко.

Если собака реагирует на голос хозяина, можно спокойно поговорить с ней, предложить любимую игрушку или лакомство.

Однако не стоит заставлять животное играть или есть, если оно слишком напугано. Некоторым собакам в такие моменты нужны тишина, покой и возможность спрятаться.

Что делать, если собака прячется или пытается убежать

Испуганное животное может забиться под кровать, спрятаться в ванной комнате или искать другое укромное место.

Если выбранное место безопасно, не нужно силой вытаскивать собаку. Лучше дать ей возможность самостоятельно выйти, когда она будет готова.

Для питомца можно заранее обустроить спокойный уголок с лежанкой, одеялом и знакомыми вещами.

Похожие рекомендации дает и британское Королевское общество защиты животных. Специалисты советуют закрывать окна и шторы, чтобы уменьшить шум и вспышки света. Также можно включить негромкую музыку или телевизор, а если собака хочет спрятаться, не мешать ей.

Эти рекомендации в первую очередь касаются фейерверков, но могут быть полезны и во время взрывов, если не противоречат правилам безопасности.

Если пес пытается убежать, важно прежде всего предотвратить побег: закрыть двери и окна и убедиться, что он находится в безопасном помещении.

Кинолог советует попробовать переключить внимание животного на игру или лакомства, если оно способно на них реагировать.

Резкие звуки, крики или попытки силой удержать испуганную собаку могут лишь усилить ее стресс.

Во время воздушной тревоги владелец и животное должны находиться в безопасном месте. Если необходимо перейти в укрытие, собаку стоит держать на надежном поводке или переносить в подходящей переноске.

Как помочь собаке легче переносить громкие звуки

Если питомец боится взрывов, важно заботиться о его комфорте не только во время тревоги, но и в спокойные периоды.

Можно постепенно приучать собаку находиться в собственном безопасном месте, поощрять спокойное поведение и поддерживать привычный режим дня.

Однако не следует специально пугать животное громкими звуками, чтобы оно якобы привыкло к ним. Резкий или слишком сильный раздражитель может усилить страх.

Если собака сильно дрожит, паникует, пытается травмировать себя или долго не может успокоиться после взрывов, стоит обратиться к ветеринару. В некоторых случаях животному может понадобиться индивидуальный план коррекции поведения или медикаментозная помощь по назначению врача.

Чего не стоит делать, когда собака напугана

Хозяевам важно избегать действий, которые могут ухудшить состояние питомца:

Не ругайте собаку за дрожь, лай или попытки спрятаться.

Не вытаскивайте ее силой из безопасного укрытия.

Не заставляйте играть или выполнять команды во время сильной паники.

Не оставляйте испуганное животное на балконе, во дворе или возле открытых дверей.

Не давайте успокоительные препараты без консультации с ветеринаром.

Самое главное - не требовать от собаки послушания в момент сильного страха, а помочь ей почувствовать себя в безопасности.