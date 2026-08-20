Тесто никак не поднимается? 6 простых лайфхаков, которые помогут его спасти
Дрожжевое тесто может часами стоять в миске и почти не меняться. Причина не всегда очевидна, но во многих случаях ситуацию еще можно исправить.
Styler рассказывает, как спасти не поднимающееся тесто и какие простые уловки помогут активизировать дрожжи.
Дайте ему тепло
Первое, что стоит сделать - переставить тесто в теплое место без сквозняков.
Холод существенно замедляет работу дрожжей, поэтому иногда достаточно просто изменить условия.
Можно поставить накрытую миску в выключенную духовку с включенным светом или в другое умеренно теплое место.
Важно: духовку не включайте. Чрезмерный нагрев может навредить дрожжам.
Попробуйте "теплую баню"
Если на кухне холодно, поставьте миску с тестом в большую емкость с теплой водой. Вода не должна быть горячей, а сама миска должна быть хорошо закрыта, чтобы вода не попала в тесто.
Такой способ помогает прогреть массу и ускорить ферментацию.
Проверьте дрожжи
Если тепло не помогло, возможно проблема именно в дрожжах. Особенно если тесто вообще не дает "признаков жизни".
Растворите новую небольшую порцию дрожжей в теплой воде с щепоткой сахара. Через несколько минут должны появиться пузырьки или пены. Если реакции нет, дрожжи, вероятно, неактивны.
В таком случае лучше взять новые.
Не засыпайте тесто мукой
Еще одна распространенная ошибка - постоянно добавлять муку, если тесто кажется липким.
Избыток муки делает массу сухой и тяжелой, а такому тесту труднее подняться.
Поэтому не пытайтесь сделать его абсолютно сухим и не прилипающим к рукам.
Просто дайте ему больше времени
Если дрожжи работают, но очень медленно, не торопитесь прибавлять еще одну порцию.
Ориентируйтесь не на часы, а на состояние теста: оно должно увеличиться в объеме и стать более пухлым. В прохладном помещении этот процесс может длиться дольше, чем указано в рецепте.
Иногда дополнительные 30-60 минут делают то, чего не удалось добиться ни одним лайфхаком.
А если оно совсем не ожило?
Если после тепла, дополнительного времени и проверки дрожжей тесто осталось полностью плоским, не непременно его выбрасывать.
Из него можно приготовить тонкие лепешки, основу для пиццы или простые плоские хлебцы на сковороде. А на будущее следует помнить главное: дрожжи не любят ни холода, ни кипятка, а тесту нужны правильные пропорции и время.
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