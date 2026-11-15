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Полезное 15 ноября 2026, 14:44

Туя поменяла цвет: основные причины и правила ухода осенью

Когда изменение цвета хвои естественно, а когда растение требует дополнительного ухода перед зимой
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Женщина с мужчиной осматривают тую (коллаж: Styler)
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В ноябре хвоя туи может желтеть или буреть. Иногда цвет меняется только внутри кроны, а иногда начинают засыхать целые ветки. Причиной могут быть как сезонные процессы, так и проблемы с уходом.

Styler рассказывает, как отличить естественное возмущение от повреждения туи и что можно сделать до наступления морозов.

Когда побурение туи является нормальным явлением

Вечнозеленые растения не сохраняют одну и ту же хвою на протяжении всей жизни. Старые чешуйки постепенно отмирают, желтеют и осыпаются.

Как объясняют специалисты Университета штата Оклахома, естественное осеннее побурение характерно, в частности, для туй.

Признаки естественного обновления хвои:

  • желтеют или буреют старые чешуйки ближе к стволу;
  • молодые побеги на внешней стороне кроны остаются зелеными;
  • побуревшая хвоя постепенно осыпается;
  • целые ветки не засыхают.

В таком случае лечить растение не нужно.

Кроме того, некоторые сорта туи с наступлением холодов приобретают бронзовый оттенок. По данным Нью-Йоркского ботанического сада, такое сезонное изменение цвета не сопровождается значительным высыханием хвои, а весной зеленый оттенок возвращается.

Какие признаки свидетельствуют о повреждении туи

Если хвоя становится сухой и ломкой, а коричневые участки распространяются на молодые побеги, стоит внимательно осмотреть растение.

Специалисты Университета Мэриленда отметили, что недостаток влаги может вызвать побурение вечнозеленых растений. Причем последствия пересыхания иногда становятся заметны только весной.

В то же время избыточный полив и застой воды также вредят корням.

На возможную проблему указывают следующие признаки:

  • засыхают кончики молодых побегов или целые ветви;
  • коричневые участки быстро увеличиваются;
  • почва у корней постоянно мокрая;
  • растение буреет преимущественно с одной стороны.

Последний признак иногда связан с воздействием сильного ветра или солнца, но сам по себе не позволяет установить причину.

Побурение также могут вызвать вредители и грибковые заболевания. По данным RHS, отдельные грибковые инфекции сопровождаются появлением мелких черных образований на поврежденной хвое.

Однако только по изменению цвета определить заболевание невозможно.

Что делать с туей в ноябре

Прежде всего проверьте состояние почвы и определите, какие части растения побурели.

1. Проверьте влажность почвы. Осторожно проверьте землю на глубине примерно 15 см. Если она сухая, а дождей давно не было, тщательно полейте под корень. Если почва влажная, дополнительная вода не нужна.

Специалисты отмечают, что вечнозеленые растения нуждаются в достаточном количестве влаги осенью, особенно при недостатке осадков. Поливать их можно, пока почва не промерзла.

2. Замульчивайте почву. Разложите вокруг туи слой коры или другой органической мульчи толщиной примерно 5-7 см. Оставьте около 15 см свободного пространства у ствола во избежание накопления влаги у коры.

3. Защитите от сильного ветра. Молодые и недавно высаженные туи особенно уязвимы для зимнего высушивания. На открытых участках можно установить защитный экран из закрепленной на опорах мешковины. Он не должен прижиматься к хвое.

4. Не торопитесь обрезать. Если хвоя побурела, но побеги остаются в живых, лучше дождаться весны. Явно сломанные или мертвые ветви можно удалить раньше. Не срезайте побеги к старой древесине, так как туя почти не восстанавливает рост.

Как объясняют специалисты Университета Висконсина, сухая почва осенью, сильный зимний ветер и солнце повышают риск высушивания вечнозеленых растений.

Чего не стоит делать с побуревшей туей

Чтобы не ухудшить состояние растения, в ноябре избегайте нескольких распространенных ошибок:

  • Не вносите азотные удобрения. Поздняя подкормка может стимулировать рост побегов перед морозами.
  • Не заливайте корни. Постоянно мокрая почва ухудшает доступ кислорода и может привести к повреждению корневой системы.
  • Не обрезайте всю побуревшую крону. Часть хвои могла изменить цвет из-за естественных сезонных процессов.
  • Не используйте фунгициды и инсектициды наугад. Сначала необходимо установить причину повреждения.

Если коричневые участки быстро распространяются, засыхают целые ветки или растение заметно ослабевает, следует обратиться к специалисту по защите растений.

Важно: естественное сезонное бронзование может исчезнуть весной, но полностью высохшая и отмершая хвоя уже не позеленеет. Поэтому главная задача осенью - определить причину побурения и сохранить здоровые побеги.

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