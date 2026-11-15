Туя поменяла цвет: основные причины и правила ухода осенью
В ноябре хвоя туи может желтеть или буреть. Иногда цвет меняется только внутри кроны, а иногда начинают засыхать целые ветки. Причиной могут быть как сезонные процессы, так и проблемы с уходом.
Styler рассказывает, как отличить естественное возмущение от повреждения туи и что можно сделать до наступления морозов.
Когда побурение туи является нормальным явлением
Вечнозеленые растения не сохраняют одну и ту же хвою на протяжении всей жизни. Старые чешуйки постепенно отмирают, желтеют и осыпаются.
Как объясняют специалисты Университета штата Оклахома, естественное осеннее побурение характерно, в частности, для туй.
Признаки естественного обновления хвои:
- желтеют или буреют старые чешуйки ближе к стволу;
- молодые побеги на внешней стороне кроны остаются зелеными;
- побуревшая хвоя постепенно осыпается;
- целые ветки не засыхают.
В таком случае лечить растение не нужно.
Кроме того, некоторые сорта туи с наступлением холодов приобретают бронзовый оттенок. По данным Нью-Йоркского ботанического сада, такое сезонное изменение цвета не сопровождается значительным высыханием хвои, а весной зеленый оттенок возвращается.
Какие признаки свидетельствуют о повреждении туи
Если хвоя становится сухой и ломкой, а коричневые участки распространяются на молодые побеги, стоит внимательно осмотреть растение.
Специалисты Университета Мэриленда отметили, что недостаток влаги может вызвать побурение вечнозеленых растений. Причем последствия пересыхания иногда становятся заметны только весной.
В то же время избыточный полив и застой воды также вредят корням.
На возможную проблему указывают следующие признаки:
- засыхают кончики молодых побегов или целые ветви;
- коричневые участки быстро увеличиваются;
- почва у корней постоянно мокрая;
- растение буреет преимущественно с одной стороны.
Последний признак иногда связан с воздействием сильного ветра или солнца, но сам по себе не позволяет установить причину.
Побурение также могут вызвать вредители и грибковые заболевания. По данным RHS, отдельные грибковые инфекции сопровождаются появлением мелких черных образований на поврежденной хвое.
Однако только по изменению цвета определить заболевание невозможно.
Что делать с туей в ноябре
Прежде всего проверьте состояние почвы и определите, какие части растения побурели.
1. Проверьте влажность почвы. Осторожно проверьте землю на глубине примерно 15 см. Если она сухая, а дождей давно не было, тщательно полейте под корень. Если почва влажная, дополнительная вода не нужна.
Специалисты отмечают, что вечнозеленые растения нуждаются в достаточном количестве влаги осенью, особенно при недостатке осадков. Поливать их можно, пока почва не промерзла.
2. Замульчивайте почву. Разложите вокруг туи слой коры или другой органической мульчи толщиной примерно 5-7 см. Оставьте около 15 см свободного пространства у ствола во избежание накопления влаги у коры.
3. Защитите от сильного ветра. Молодые и недавно высаженные туи особенно уязвимы для зимнего высушивания. На открытых участках можно установить защитный экран из закрепленной на опорах мешковины. Он не должен прижиматься к хвое.
4. Не торопитесь обрезать. Если хвоя побурела, но побеги остаются в живых, лучше дождаться весны. Явно сломанные или мертвые ветви можно удалить раньше. Не срезайте побеги к старой древесине, так как туя почти не восстанавливает рост.
Как объясняют специалисты Университета Висконсина, сухая почва осенью, сильный зимний ветер и солнце повышают риск высушивания вечнозеленых растений.
Чего не стоит делать с побуревшей туей
Чтобы не ухудшить состояние растения, в ноябре избегайте нескольких распространенных ошибок:
- Не вносите азотные удобрения. Поздняя подкормка может стимулировать рост побегов перед морозами.
- Не заливайте корни. Постоянно мокрая почва ухудшает доступ кислорода и может привести к повреждению корневой системы.
- Не обрезайте всю побуревшую крону. Часть хвои могла изменить цвет из-за естественных сезонных процессов.
- Не используйте фунгициды и инсектициды наугад. Сначала необходимо установить причину повреждения.
Если коричневые участки быстро распространяются, засыхают целые ветки или растение заметно ослабевает, следует обратиться к специалисту по защите растений.
Важно: естественное сезонное бронзование может исчезнуть весной, но полностью высохшая и отмершая хвоя уже не позеленеет. Поэтому главная задача осенью - определить причину побурения и сохранить здоровые побеги.
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