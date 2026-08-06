Выкопали лук? Не торопитесь прятать его в подвал: одна ошибка испортит весь урожай

Когда пора выкапывать лук

Перед тем как закладывать лук на хранение, важно правильно определить момент сбора урожая. Слишком раннее выкапывание может привести к тому, что луковицы не успеют сформировать плотные чешуйки, а опоздание - к появлению гнили.

Главные признаки готового к сбору лука:

луковицы набрали характерный для сорта размер и вес

листья пожелтели и опали на землю

верхние чешуйки стали сухими и плотными.

Обычно лук выкапывают в июле или начале августа, когда устанавливается сухая погода.

Как правильно выкопать лук, чтобы не повредить

Перед сбором урожая рекомендуют примерно за неделю не поливать грядки. Это помогает луковицам лучше созреть и уменьшает риск загнивания при хранении.

Выкапывать лук лучше лопатой или вилами: нужно осторожно подкопать землю и вытащить растение руками.

Не стоит бить лук о землю или стучать одной луковицей в другую, чтобы очистить его от грунта. Даже небольшие повреждения могут стать причиной появления гнили спустя несколько недель.

Если после дождей почва влажная, урожай все равно не стоит оставлять надолго на грядке. В таком случае лук выкапывают и переносят в сухое просушивающее место.

Важнейший этап - правильное просушивание

Именно от качественной сушки зависит, сможет ли лук храниться несколько месяцев.

После выкапывания лук раскладывают в сухом, хорошо проветриваемом месте. Это может быть навес, чердак или другое помещение, где нет прямого солнца.

Обрезать листья и корни сразу после выкапывания нельзя. Сначала лук должен полностью высохнуть - на это может уйти около 2-3 недель.

Готовность можно определить по нескольким признакам:

шейка луковицы стала сухой и тонкой

корни полностью высохли

верхние чешуйки легко шелестят и отделяются.

Как обрезать лук после сушки

Когда лук хорошо просох, его можно подготовить к хранению.

Корни обрезают ножницами, оставляя примерно 5 мм от основания. Сухие листья также срезают, но у самой луковицы следует оставить небольшую шейку.

Некоторые хозяйки заплетают лук в косы и подвешивают в клодовке. Это удобный способ, но не единственный - овощи также хорошо хранятся в ящиках.

Как правильно хранить лук зимой

Перед тем, как отправить в хранилище, лук нужно перебрать. Все мягкие, поврежденные или подгнившие луковицы лучше отложить.

Большие луковицы обычно портятся быстрее, поэтому их рекомендуют использовать первыми.

Для длительного хранения подойдут:

деревянные ящики;

пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции;

сетки или корзины.

Главное правило - к луку должен поступать воздух. В закрытых пакетах без доступа кислорода овощи быстро отсыревают и начинают гнить.

Идеальное место для хранения - сухое помещение с температурой около +2…+5 градусов. Так правильно подготовленный лук может оставаться свежим до весны.

Небольшое количество времени, потраченное на сушку и сортировку после сбора урожая, поможет сохранить вкус и пользу лука во все холодное время.