Викопали цибулю? Не поспішайте ховати її в підвал: одна помилка зіпсує весь урожай

Коли настав час викопувати цибулю

Перед тим як закладати цибулю на зберігання, важливо правильно визначити момент збору врожаю. Занадто раннє викопування може призвести до того, що цибулини не встигнуть сформувати щільні лусочки, а запізнення - до появи гнилі.

Головні ознаки готової до збирання цибулі:

цибулини набрали характерний для сорту розмір і вагу

листя пожовтіло та полягло на землю

верхні лусочки стали сухими та щільними.

Зазвичай цибулю викопують у липні або на початку серпня, коли встановлюється суха погода.

Як правильно викопати цибулю, щоб не пошкодити

Перед збиранням урожаю рекомендують приблизно за тиждень не поливати грядки. Це допомагає цибулинам краще дозріти та зменшує ризик загнивання під час зберігання.

Викопувати цибулю краще лопатою або вилами: потрібно обережно підкопати землю і витягнути рослину руками.

Не варто бити цибулю об землю або стукати однією цибулиною об іншу, щоб очистити її від ґрунту. Навіть невеликі пошкодження можуть стати причиною появи гнилі через кілька тижнів.

Якщо після дощів ґрунт вологий, урожай все одно не варто залишати надовго на грядці. У такому разі цибулю викопують і переносять у сухе місце для просушування.

Найважливіший етап - правильне просушування

Саме від якісного сушіння залежить, чи зможе цибуля зберігатися кілька місяців.

Після викопування цибулю розкладають у сухому, добре провітрюваному місці. Це може бути навіс, горище або інше приміщення, де немає прямого сонця.

Обрізати листя та коріння одразу після викопування не можна. Спочатку цибуля має повністю висохнути - на це може піти близько 2-3 тижнів.

Готовність можна визначити за кількома ознаками:

шийка цибулини стала сухою і тонкою

коріння повністю висохло

верхні лусочки легко шелестять і відділяються.

Як обрізати цибулю після сушіння

Коли цибуля добре просохла, її можна підготувати до зберігання.

Коріння обрізають ножицями, залишаючи приблизно 5 мм від основи. Сухе листя також зрізають, але біля самої цибулини варто залишити невелику шийку.

Деякі господині заплітають цибулю у коси та підвішують у коморі. Це зручний спосіб, але не єдиний - овочі також добре зберігаються у ящиках.

Як правильно зберігати цибулю взимку

Перед закладанням у сховище цибулю потрібно перебрати. Усі м'які, пошкоджені або підгнилі цибулини краще відкласти.

Великі цибулини зазвичай псуються швидше, тому їх рекомендують використовувати першими.

Для тривалого зберігання підійдуть:

дерев'яні ящики;

пластикові контейнери з отворами для вентиляції;

сітки або кошики.

Головне правило - до цибулі має надходити повітря. У закритих пакетах без доступу кисню овочі швидко відволожуються і починають гнити.

Ідеальне місце для зберігання - сухе приміщення з температурою близько +2…+5 градусів. Так правильно підготовлена цибуля може залишатися свіжою до весни.

Невелика кількість часу, витрачена на сушіння та сортування після збору врожаю, допоможе зберегти смак і користь цибулі на всю холодну пору.