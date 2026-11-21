Какая елка меньше всего осыпается

Казалось бы, все просто: живая елка теряет иголочки, а искусственная должна стоять годами без проблем. На самом деле пластиковые деревья тоже могут осыпаться, причем иногда уже во время первой установки.

Искусственная елка

Прежде всего, обратите внимание на материал хвои. Наиболее распространенные варианты - поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен (PE). Оба материала являются разновидностями пластика, однако искусственную хвою из них производят по-разному.

Как объясняют специалисты центра контроля и профилактики болезней в материале на сайте Косовского городского совета , бюджетные елки часто изготавливают из пленки ПВХ. Это пластик, нарезанный тонкими полосками, чтобы имитировать хвою.

В литых елок каждую веточку формируют отдельно в специальной форме. Благодаря этому они больше напоминают настоящие, а их "сосна" обычно более плотная и лучше сохраняет форму.

Существуют и комбинированные модели: наружные веточки у них литые, а ближе к стволу используется ПВХ.

Однако есть важный нюанс. Литая хвоя не гарантирует, что елка никогда не будет осыпаться. Она в первую очередь отличается способом изготовления и реалистичностью. Долговечность дерева также зависит от качества пластика, креплений и конструкции.

Поэтому лучшая проверка - практичная. Проведите рукой вдоль нескольких веток и слегка их встряхните. Если после этого на полу появилось заметное количество пластиковой хвои, лучше поискать другую модель.

Живая елка

Здесь следует начинать с выбора породы. Традиционная ель имеет красивую форму и густую хвою, но в теплом помещении довольно быстро ее теряет.

По данным британского Королевского садоводческого общества , елка Нордмана значительно лучше удерживает иголочки. Хорошим вариантом тоже может быть сосна.

Но даже пихта Нордмана начнет осыпаться, если ее срезали давно или неправильно хранили. Проверить свежесть просто: осторожно проведите рукой по ветке. Зеленая хвоя должна хорошо держаться. Несколько старых иголок из внутренней части кроны - не проблема, а вот обильное осыпание свежей хвои уже настораживает.

Попытайтесь также слегка согнуть небольшую веточку. Свежая ветка елки должна быть гибкой, а не ломаться от осторожного прикосновения.

Какая елка не будет иметь резкого запаха

Для кого-то запах хвои - неотделимая часть новогодней атмосферы. Другие хотят, чтобы елка была красивой, но почти не пахла. С пластиковыми деревьями ситуация более сложная: вместо лесного аромата можно получить навязчивый запах нового изделия.

Искусственная елка

Новая елка может пахнуть материалами, из которых она была изготовлена. Иногда запах слабый и быстро исчезает, а иногда настолько резкий, что ощущается даже из-за упаковки.

По информации Агентства по охране окружающей среды США , некоторые бытовые материалы могут выделять летучие органические соединения. Это вещества, которые попадают в атмосферу в виде газов. Часть из них способна вызвать раздражение глаз, носа и горла.

Однако сам запах не позволяет определить, насколько безопасно изделие. Поэтому не стоит считать любую пластиковую елку с токсичным запахом, как и автоматически доверять изделию без запаха.

Перед покупкой предложите показать распакованную модель. Понюхайте ветки, проверьте склад на упаковке и обратите внимание на информацию о производителе.

Если запах резкий, неприятный или вызывает дискомфорт, лучше отказаться от покупки. Не следует рассчитывать, что он непременно исчезнет после нескольких дней проветривания.

Живая елка

Не все хвойные деревья пахнут одинаково. Более того, интенсивный аромат не обязательно означает, что дерево свежее.

По информации американской отраслевой организации Real Christmas Tree Board , пихта Нордмана почти не имеет запаха, поэтому может стать хорошим выбором для людей, чувствительных к сильным ароматам.

Обычная ель, напротив, известна выразительным хвойным ароматом. Если именно ради него вы приобретаете живое дерево, это может стать преимуществом.

А вот запах затхлости - совсем другая история. Если дерево пахнет сыростью, на ветвях заметна плесень или хвоя имеет необычные пятна, лучше его не покупать.

Как проверить, выдержат ли ветви украшения

Елка может быть невероятно пушистой, пока стоит пустая. Но стоит повесить несколько стеклянных шариков - и ветки начинают опускаться, а между ними появляются большие пробелы.

Искусственная елка

Не ориентируйтесь только на количество веточек, указанных на коробке. Две модели с одинаковым количеством ответвлений могут выглядеть совершенно по-разному.

Лучше всего оценить полностью расправленную елку. Посмотрите, не просвечивает ли ствол, равномерно ли расположены ветви и нет ли больших пустых участков.

Затем осторожно отогните несколько веточек. Они должны оставаться надежно закрепленными, а не болтаться на проводе.

Важно понимать, что материал хвои и прочность каркаса - разные характеристики. Даже если веточки литые, их основание может оказаться слишком гибким для тяжелых украшений.

Поэтому, если планируете украшать дерево большими стеклянными шариками, проверьте, отметил ли производитель допустимую нагрузку на ветки. При отсутствии таких данных лучше не перегружать их.

Живая елка

У естественных деревьев ветки тоже отличаются по крепости. Например, пихта Нордмана имеет достаточно прочные ветви, которые хорошо подходят для новогодних украшений.

Однако перед покупкой необходимо осмотреть конкретное дерево. Если часть веток сухая, сломанная или сильно провисающая, лучше поискать другое.

И еще один момент: посмотрите на елку со всех сторон, а не только с той, которой ее повернул продавец. Иногда самая пушистая на первый взгляд красавица имеет почти пустую заднюю часть.

Какая елка дольше простоит и не потеряет вид

Даже самый лучший выбор можно испортить неправильным уходом. Но правила для живой и искусственной елки совершенно разные.

Искусственная елка

Здесь главное - качество конструкции и правильное хранение.

Проверьте, надежно ли соединяются части ствола, не качается подставка и выдерживают ли ветви многократную расправку.

После праздников елку нужно аккуратно сложить и убрать в сухое место, вдали от источников тепла. Не стоит чрезмерно сжимать ветки, стараясь во что бы то ни стало втиснуть дерево в маленькую коробку. Так они могут быть деформированы.

Живая елка

По данным Королевского садоводческого общества , при надлежащем уходе срезанное дерево может сохранять красивый вид примерно четыре недели.

Однако это только ориентир. На практике срок зависит от породы, свежести дерева, температуры в квартире и количества получаемой ими воды.

Специалисты Висконсинского университета советуют выбирать подставку с резервуаром по меньшей мере на 3,8 литра воды. В первую неделю дерево может впитывать особенно много влаги, поэтому небольшую емкость придется наполнять очень часто.

Большая срезанная елка со стволом диаметром около 10 сантиметров при определенных условиях способна поглощать примерно 3,8 литра воды в сутки.

Перед установкой дерева следует обновить срез ствола примерно на 2,5 сантиметра и как можно быстрее поставить его в воду. После этого каждый день проверяйте уровень воды. Основание ствола должно постоянно оставаться погруженным.

Не ставьте дерево у батареи. Даже свежая елка быстрее высохнет, если будет постоянно находиться рядом с источником тепла.

Кстати, сахар, аспирин и другие домашние добавки в воду не нужны. Исследования, на которые ссылается Висконсинский университет, не подтверждают, что такие средства улучшают сохранение хвои. Обычной чистой воды вполне достаточно.

Стоит ли покупать живую елку в горшке

Отдельный вариант - елка с корнями, которую после праздников можно высадить в открытый грунт или оставить расти в контейнере. На первый взгляд это идеальное решение: дерево остается живым, а в следующем году его потенциально можно украсить снова. Однако такая покупка имеет свои нюансы.

Прежде всего следует выяснить, действительно ли елка росла в горшке. Как объясняет Королевское садоводческое общество , в продаже есть деревья, выращенные в контейнерах, и те, которые выкопали из земли и поместили в горшок перед продажей.

Во втором случае корневая система могла пострадать при выкапывании. Поэтому наличие горшка еще не гарантирует, что дерево будет успешно расти после праздников.

Не менее важны и условия содержания. В отличие от срезанной елки дерево с корнями не стоит оставлять в теплой комнате на весь праздничный сезон.

Королевское садоводческое общество рекомендует держать такие деревья в прохладном помещении не дольше 12 дней. Если растение начинает выглядеть нездоровым, его лучше повернуть на улицу раньше. Также нужно следить за влажностью почвы, не допуская ее полного пересыхания.

Итак, если вы хотите поставить елку еще в начале декабря и не убирать ее до середины января, дерево в горшке вряд ли будет самым удобным вариантом. Для тех, кто готов украсить его незадолго до Рождества, а затем обеспечить дальнейший уход, такая покупка может быть удачной.

Что проверить перед тем, как заплатить за елку

Иногда важнейшие детали остаются незамеченными, потому что покупатели сосредотачиваются на высоте, цвете и густоте дерева.

Искусственная елка

Обязательно найдите на упаковке название изготовителя, состав материалов и рекомендации по использованию.

Убедитесь, что подставка устойчива, детали не имеют острых поврежденных краев, а крепления веток выглядят надежными.

Если елка продается со встроенной гирляндой, попросите ее включить еще в магазине.

Живая елка

Кроме свежести в Украине важно проверить законность происхождения дерева.

Как объясняет Государственное агентство лесных ресурсов Украины , легально заготовленные новогодние деревья маркируют специальными этикетками или бирками с индивидуальными номерами.

По такому номеру можно проверить происхождение дерева через государственный сервис. На сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины следует выбрать раздел "Проверка новогодних деревьев".