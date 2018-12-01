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"Оголосили мобілізацію": у Криму дітей "нарядили" у військову форму

STYLERВійна    01.12.2018 - 09:55
"Оголосили мобілізацію": у Криму дітей "нарядили" у військову форму
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Українці вже провели паралель з недавніми терактами

У мережі висміяли збори "юнармії" на території анексованого українського міста Джанкої. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Юнармія в Джанкої. А оголосили мобілізацію вже?" – йдеться у підписі до знімків.

Звернемо увагу, що на опублікованих фото видно дітей, яких терористи одягли у військову форму, проте деякі з них замість черевиків стоять в кросівках. Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів мережі.

 

Фото: у Криму дітей одягли військову форму (twitter.com/KrimRt)

"Правильно. Новий Рослякових виховують", - сказала користувач Яна.

"П'ять чоловік у кросівках. Грошей не вистачило на черевики", - підкреслив юзер "Зроблено в Німеччині".

&quot;Оголосили мобілізацію&quot;: у Криму дітей &quot;нарядили&quot; у військову форму

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома, вірять у допомогу держави і вирішення конфлікту. Також називають суд над своїми синами незаконним, а дії росіян – піратством. Але їм не вистачає інформації про долю хлопців.

Раніше ми писали про те, що на пам'ятник російським найманцям на Донбасі, який відкрили на Уралі в Челябінську, нанесли емблему ЗСУ.

Раніше відома прихильниця бойовиків, так звана "міс ДНР" Анастасія Бабир звернулася до російських найманців, які знаходяться на окупованих територіях Донбасу і закликала їх повертатися додому, в Росію.

Відео: (video.rbc.ua)

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