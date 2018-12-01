"Оголосили мобілізацію": у Криму дітей "нарядили" у військову форму

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Українці вже провели паралель з недавніми терактами

У мережі висміяли збори "юнармії" на території анексованого українського міста Джанкої. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Юнармія в Джанкої. А оголосили мобілізацію вже?" – йдеться у підписі до знімків.

Звернемо увагу, що на опублікованих фото видно дітей, яких терористи одягли у військову форму, проте деякі з них замість черевиків стоять в кросівках. Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів мережі.

Фото: у Криму дітей одягли військову форму (twitter.com/KrimRt)

"Правильно. Новий Рослякових виховують", - сказала користувач Яна.

"П'ять чоловік у кросівках. Грошей не вистачило на черевики", - підкреслив юзер "Зроблено в Німеччині".

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома, вірять у допомогу держави і вирішення конфлікту. Також називають суд над своїми синами незаконним, а дії росіян – піратством. Але їм не вистачає інформації про долю хлопців.

Раніше ми писали про те, що на пам'ятник російським найманцям на Донбасі, який відкрили на Уралі в Челябінську, нанесли емблему ЗСУ.

Раніше відома прихильниця бойовиків, так звана "міс ДНР" Анастасія Бабир звернулася до російських найманців, які знаходяться на окупованих територіях Донбасу і закликала їх повертатися додому, в Росію.

Відео: (video.rbc.ua)