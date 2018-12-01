"Мобилизацию объявили": в Крыму детей "нарядили" в военную форму

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинцы уже провели параллель с недавними терактами

В сети высмеяли собрание "юнармии" на территории аннексированного украинского города Джанкое. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Юнармия в Джанкое. А мобилизацию объявили уже?" – говорится в подписи к снимкам.

Обратим внимание, что на опубликованных фото видно детей, которых террористы нарядили в военную форму, однако некоторые из них вместо ботинок стоят в кроссовках. Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей сети.

Фото: в Крыму детей нарядили в военную форму (twitter.com/KrimRt)

"Правильно. Новый Росляковых воспитывают", - сказала пользователь Яна.

"Пять человек в кроссовках. Денег не хватило на ботинки", - подчеркнул юзер "Сделано в Германии".

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, родные украинских моряков, захваченных в плен, ждут ребят дома, верят в помощь государства и разрешение конфликта. Также называют суд над своими сыновьями незаконным, а действия россиян – пиратством. Но им не хватает информации об судьбе моряков.

Ранее мы писали о том, что на памятник российским наемникам на Донбассе, который открыли на Урале в Челябинске, нанесли эмблему ВСУ.

Ранее известная сторонница боевиков, так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир обратилась к российским наемникам, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса и призвала их возвращаться домой, в Россию.

Видео: (video.rbc.ua)