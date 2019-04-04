ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пройшов всю лінію фронту: у лікарні помер бойовий офіцер (фото)

STYLERВійна    04.04.2019 - 08:54
Пройшов всю лінію фронту: у лікарні помер бойовий офіцер (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Український військовий з позивним Говерла служив у 54-й окремій механізованій бригаді

У Харківській лікарні помер військовослужбовець ЗСУ, офіцер Олександр Болотенко з позивним Говерла. Трагедія сталася 2 квітня, повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Капітан Болотенко був заступником командира 1 батальйону з тилу 54 окремої механізованої бригади. Відправився на Донбас на захист країни від окупантів добровольцем навесні 2015 року, передали в Пустомитівській РГА на сторінці в Facebook.

Олександр народився 15 липня 1978 року в селі Калинівка Іванівського району Одеської області. У 1984 році його сім'я переїхала на постійне місце проживання до села Басівка у Львівській області.

Після закінчення 1995 році Годовицької середньої школи він вступив на навчання до Одеського військового інституту Сухопутних військ. Потім служив у напрямку 6 років у Яворівський дивізії.

Зазначається, що в зону бойових дій на Донбасі у складі його роти половина бійців - вихідці з Донецької та Луганської областей.

Пройшов всю лінію фронту: у лікарні помер бойовий офіцер (фото)

Фото: Олександр Болотенко (loda.gov.ua)

Болотенко на фронті виконував бойові завдання у місті Золоте, Станиці Луганській, Луганському, Троїцькому, Попасній.

"Останні місяці служив у Попасній Луганської області, де і закінчив свою бойову славу. Олександр був на передовій і пройшов всю лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

Вдома його чекали матір Ольга, батько Олександр і дочка Юлія.

У коментарях до повідомлення українці сумують про смерть офіцера на Донбасі і висловлюють співчуття його рідним і близьким:

  • Друже Говерла, спочивай з миром, побратими завжди тебе пам'ятатимуть. Земля хай буде пухом і вічна пам'ять справжньому синові і героєві своєї країни;
  • Щирі співчуття рідним! Спасибі за сина! Герої не вмирають! Слава Україні!
  • Вічна пам'ять! Блаженний спокій! Нехай земля буде йому пухом! Співчуваю!
  • Непоправна втрата! Земля пухом
  • Мій чудовий учень, нехай земля тобі буде пухом...

Як повідомлялося раніше, 2 квітня на Донбасі в Авдіївці загинув 27-річний український воїн Роман Федоришин із позивним Федя, кавалер ордена "Лицарський Хрест добровольця".

Також ми писали про те, що 2 квітня на Донбасі в районі проведення ООС загинули двоє військових ЗСУ Яна Червона з позивним "Відьма" та Сергій Мілютін. Яна була не тільки полеметчицей бтальона "Донбас", але і известым волонтером і блогером. Будинки в Харкові на неї чекали двоє дітей.

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.

Помер у свій день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ Окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Збройні сили УкраїниДонбасвійськові
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся