Прошел всю линию фронта: в больнице умер боевой офицер (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинский военный с позывным Говерла служил в 54-й отдельной механизированной бригаде

В Харьковской больнице умер военнослужащий ВСУ, офицер Александр Болотенко с позывным Говерла. Трагедия произошла 2 апреля, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Капитан Болотенко был заместителем командира 1 батальона по тылу 54 отдельной механизированной бригады. Отправился на Донбасс на защиту страны от оккупантов добровольцем весной 2015 года, передали в Пустомытовской РГА на странице в Facebook.

Александр родился 15 июля 1978 года в селе Калиновка Ивановского района Одесской области. В 1984 году его семья переехала на постоянное место жительства в село Басовка во Львовской области.

После окончания в 1995 году Годовицкой средней школы он поступил на обучение в Одесский военный институт Сухопутных войск. Затем служил по направлению 6 лет в Яворивский дивизии.

Отмечается, что в зоне боевых действий на Донбассе в составе его роты половина бойцов - уроженцы Донецкой и Луганской областей.

Фото: Александр Болотенко (loda.gov.ua)

Болотенко на фронте выполнял боевые задачи в городе Золотое, Станице Луганской, Луганское, Троицкое, Попасная.

"Последние месяцы служил в Попасной Луганской области, где и закончил свою боевую славу. Александр был на передовой и прошел всю линию фронта", - говорится в сообщении.

Дома его ждали мать Ольга, отец Александ и дочь Юлия.

В комментариях к сообщению украинцы скорбят о смерти офицера на Донбассе и высказывают соболезнования его родным и близким:

Друг Говерла, покойся с миром, собратья всегда тебя будут помнить. Земля пусть будет пухом, и вечная память настоящему сыну и герою своей страны;

Искренние соболезнования родным! Спасибо за сына! Герои не умирают! Слава Украине!

Вечная память! Блаженный покой! Пусть земля будет ему пухом! Сочувствую!

Непоправимая потеря! Земля пухом

Мой замечательный ученик, пусть земля тебе будет пухом...

Как сообщалось ранее, 2 апреля на Донбассе в Авдеевке погиб 27-летний украинский воин Роман Федоришин с позывным Федя, кавалер ордена "Рыцарский Крест добровольца".

Также мы писали о том, что 2 апреля на Донбассе в районе проведения ООС погибли двое военных ВСУ Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Сергей Милютин. Яна была не только полеметчицей бтальона "Донбасс", но и известым волонтером и блогером. Дома в Харькове ее ждали двое детей.

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.