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Прошел всю линию фронта: в больнице умер боевой офицер (фото)

STYLERВойна    04.04.2019 - 08:54
Прошел всю линию фронта: в больнице умер боевой офицер (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Украинский военный с позывным Говерла служил в 54-й отдельной механизированной бригаде

В Харьковской больнице умер военнослужащий ВСУ, офицер Александр Болотенко с позывным Говерла. Трагедия произошла 2 апреля, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации. 

Капитан Болотенко был заместителем командира 1 батальона по тылу 54 отдельной механизированной бригады. Отправился на Донбасс на защиту страны от оккупантов добровольцем весной 2015 года, передали в Пустомытовской РГА на странице в Facebook.

Александр родился 15 июля 1978 года в селе Калиновка Ивановского района Одесской области. В 1984 году его семья переехала на постоянное место жительства в село Басовка во Львовской области. 

После окончания в 1995 году Годовицкой средней школы он поступил на обучение в Одесский военный институт Сухопутных войск. Затем служил по направлению 6 лет в Яворивский дивизии.

Отмечается, что в зоне боевых действий на Донбассе в составе его роты половина бойцов - уроженцы Донецкой и Луганской областей.

Прошел всю линию фронта: в больнице умер боевой офицер (фото)

Фото: Александр Болотенко (loda.gov.ua)

Болотенко на фронте выполнял боевые задачи в городе Золотое, Станице Луганской, Луганское, Троицкое, Попасная. 

"Последние месяцы служил в Попасной Луганской области, где и закончил свою боевую славу. Александр был на передовой и прошел всю линию фронта", - говорится в сообщении.

Дома его ждали мать Ольга, отец Александ и дочь Юлия.

В комментариях к сообщению украинцы скорбят о смерти офицера на Донбассе и высказывают соболезнования его родным и близким:

  • Друг Говерла, покойся с миром, собратья всегда тебя будут помнить. Земля пусть будет пухом, и вечная память настоящему сыну и герою своей страны;
  • Искренние соболезнования родным! Спасибо за сына! Герои не умирают! Слава Украине!
  • Вечная память! Блаженный покой! Пусть земля будет ему пухом! Сочувствую!
  • Непоправимая потеря! Земля пухом
  • Мой замечательный ученик, пусть земля тебе будет пухом...

Как сообщалось ранее, 2 апреля на Донбассе в Авдеевке погиб 27-летний украинский воин Роман Федоришин с позывным Федя, кавалер ордена "Рыцарский Крест добровольца".

Также мы писали о том, что 2 апреля на Донбассе в районе проведения ООС погибли двое военных ВСУ Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Сергей Милютин. Яна была не только полеметчицей бтальона "Донбасс", но и известым волонтером и блогером. Дома в Харькове ее ждали двое детей.

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.

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