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Просто віртуози! Відео нищівного удару по позиціях окупантів вразило мережу

STYLERВійна    15.05.2019 - 16:15
Просто віртуози! Відео нищівного удару по позиціях окупантів вразило мережу
Фото: колаж РБК-Україна

Адекватна відповідь на обстріли бойовиків дали військові 54-ї ОМБр ЗСУ

У мережі показали відео успішної операції воїнів ЗСУ по ліквідації вогневих точок окупантів на Донбасі. Були знищені ворожі позиції, міномети 120-мм і 2Б9М "Волошка", втрати серед бойовиків склали 2 людини убитими і 2 були поранені. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook 15 травня.

Майстерня операція була проведена бойовою групою К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади.

Як розповів Штефан, наприкінці квітня в результаті провокаційних обстрілів з забороненого озброєння російсько-окупаційними військами підрозділів ОС було прийняте рішення щодо адекватної відповіді противнику та знищення їх позиції, звідки ведеться вогонь.

"Це один з прикладів бойової роботи на закиди в мережі останнім часом про попередню заборону відповідей на обстріли окупантів", - зазначив він.

 

Фото: скріншот

Також офіцер нагадав слова на той час командувача силами Об'єднаної операції генерала Наєва одному з командирів: "Заспокойте їх, збереження життя наших воїнів головне завдання".

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" - додав він.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

У коментарях до відеоролика користувачі мережі захоплюються високою майстерністю українських військових і дякують за їх подвиги на передовій.

  • Красунчики, сусіди!
  • Молодці!
  • Шикарно!
  • Спасибі за звіт величезне. Радує. Здоров'я і Янгола-Охоронця всім захисникам України;
  • 54 бригада, ви що, зачарували ці міни чи що? Чому вони так точно лягають?!
  • А ще кажуть, що в одну воронку снаряд не падає! Наші хлопці просто віртуози у стрільбі по ворожих вогневих точках! Хай береже вас Господь! Слава Україні! Смерть ворогам!
  • Ювелірна робота! Так тримати!

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі в районі проведення ООС військовослужбовці 46-го батальйону "Донбас-Україна" звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області, просунулися на кілометр і зайшли на посадку в районі села Калинове. Бійці зайняли панівні висоти над населеним пунктом.

Також ми писали про те, що воїни ЗСУ завдали нищівного удару по бойовиках в районі окупованій Горлівки. Самі терористи в мережі пишуть, що українські війська можуть зайняти місто в будь-який момент.

Додамо також, що в березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованій Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".

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