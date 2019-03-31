Вакарчук проголосував і "штовхнув" зворушливу промову

Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 і зворушив мережу
Святослав Вакарчук проголосував на вибори 2019. Крім того, знаменитий музикант і громадський діяч сказав слова, які зворушили багатьох українців.
Так, в Instagram-акаунті рок-групи "Океан Ельзи" з'явилося кілька знімків, на яких Вакарчук позує на виборчій дільниці.
Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 (фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Також є знімок, де артист стоїть в оточенні підростаючого покоління - юних українців.
"Зустрів на виборах молоде покоління. Віддав свій голос сьогодні, щоб вони могли вільно вибирати завтра!" - підписав фото з дітьми Вакарчук, який нещодавно висловився про вибори 2019.
Святослав Вакарчук з дітьми (фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Цей знімок і слова української зірки дуже зворушили українців.
Вакарчук на виборах 2019 (відео: YouTube/Телеканал Прямий)
Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук звернувся до всіх українців з дуже важливим і актуальним закликом.
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