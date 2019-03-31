Вакарчук проголосував і "штовхнув" зворушливу промову

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 і зворушив мережу

Святослав Вакарчук проголосував на вибори 2019. Крім того, знаменитий музикант і громадський діяч сказав слова, які зворушили багатьох українців.

Так, в Instagram-акаунті рок-групи "Океан Ельзи" з'явилося кілька знімків, на яких Вакарчук позує на виборчій дільниці.

Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Також є знімок, де артист стоїть в оточенні підростаючого покоління - юних українців.

"Зустрів на виборах молоде покоління. Віддав свій голос сьогодні, щоб вони могли вільно вибирати завтра!" - підписав фото з дітьми Вакарчук, який нещодавно висловився про вибори 2019.

Святослав Вакарчук з дітьми (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Цей знімок і слова української зірки дуже зворушили українців.

Дякую, що ви в нас є!

Це так мило і відповідально!

Яке тепле фото!

Дякую за таку неймовірно милу i теплу світлину! Дуже класно виглядаєте! Ви такий гарнюсенький! Дякую за позитивну хвилю! Дякую за гарний настрій! You put a smile on my face! Ви - справжнє сонечко, Славко!

Славко, вы такий молодець. Світило нашого часу! Щиро захоплююсь.

Вакарчук на виборах 2019 (відео: YouTube/Телеканал Прямий)

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук звернувся до всіх українців з дуже важливим і актуальним закликом.

До речі, ми писали про те, що вчинок пенсіонерки під Києвом у день виборів президента України вразив мережу.