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Вакарчук проголосував і "штовхнув" зворушливу промову

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 19:08
Вакарчук проголосував і "штовхнув" зворушливу промову
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 і зворушив мережу

Святослав Вакарчук проголосував на вибори 2019. Крім того, знаменитий музикант і громадський діяч сказав слова, які зворушили багатьох українців.

Так, в Instagram-акаунті рок-групи "Океан Ельзи" з'явилося кілька знімків, на яких Вакарчук позує на виборчій дільниці.

 

Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Також є знімок, де артист стоїть в оточенні підростаючого покоління - юних українців.

"Зустрів на виборах молоде покоління. Віддав свій голос сьогодні, щоб вони могли вільно вибирати завтра!" - підписав фото з дітьми Вакарчук, який нещодавно висловився про вибори 2019.

Вакарчук проголосував і &quot;штовхнув&quot; зворушливу промову

Святослав Вакарчук з дітьми (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Цей знімок і слова української зірки дуже зворушили українців.

  • Дякую, що ви в нас є!
  • Це так мило і відповідально!
  • Яке тепле фото!
  • Дякую за таку неймовірно милу i теплу світлину! Дуже класно виглядаєте! Ви такий гарнюсенький! Дякую за позитивну хвилю! Дякую за гарний настрій! You put a smile on my face! Ви - справжнє сонечко, Славко!
  • Славко, вы такий молодець. Світило нашого часу! Щиро захоплююсь.

Вакарчук на виборах 2019 (відео: YouTube/Телеканал Прямий)

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук звернувся до всіх українців з дуже важливим і актуальним закликом.

До речі, ми писали про те, що вчинок пенсіонерки під Києвом у день виборів президента України вразив мережу.

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