Вакарчук проголосовал и "толкнул" трогательную речь

Святослав Вакарчук проголосовал на выборах 2019 и растрогал сеть
Святослав Вакарчук прохолосовал на выборах 2019. Кроме того, знаменитый музыкант и общественный деятель сказал слова, которые растрогали многих украинцев.
Так, в Instagram-аккаунте рок-группы "Океан Ельзи" появилось несколько снимков, на которых Вакарчук позирует на избирательном участке.
Святослав Вакарчук проголосовал на выборах 2019 (фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Также есть снимок, где артист стоит в окружении подростающего поколения - юных украинцев.
"Встретил на выборах молодое поколение. Отдал свой голос сегодня, чтобы они могли свободно выбирать завтра!" - подписал фото с детьми Вакарчук, который недавно высказался о выборах 2019.
Святослав Вакарчук с детьми (фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Этот снимок и слова украинской зведы очень тронули украинцев.
Вакарчук на выборах 2019 (видео: YouTube/Телеканал Прямий)
Напомним, ранее Святослав Вакарчук обратился ко всем украинцам с очень важным и актуальным призывом.
Кстати, мы писали о том, что поступок пенсионерки под Киевом в день выборов президента Украины восхитил сеть.