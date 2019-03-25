Ни слова о выборах: Вакарчук обратился к украинцам с важным призывом

Святослав Вакарчук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Святослав Вакарчук попросил украинцев о важном деле

Святослав Вакарчук, лидер коллектива "Океан Ельзи" обратился к украинцам с просьбой поддержать моряков, которые оказались в плену РФ после акта агрессии в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Святослав Вакарчук напомнил, что сегодня ровно четыре месяца, как произошел акт агрессии в Керченском проливе и украинские моряки уже четыре месяца находятся в плену РФ. Он призвал помнить о них, так как они пример силы духа, чести и верности своей стране, и рассказал украинцам, каким образом их можно поддержать.

"Помним о них каждый день! И поддержать их сейчас можно, написав письмо, как прежде, от руки, а главное – от сердца, души", - написал Вакарчук и напомнил важные правила писем в РФ.

"Помним, куда пишем, и что каждое письмо проходит цензуру в СИЗО. Каждое письмо открывается, вычитывается и, если что-то в нем вызывает подозрение, его просто не передают адресату.

1. Пишем исключительно на русском языке, иначе письмо не будет пропущено цензором.

2. Не пишем о самом деле (процессе), не выкладываем свои предположения и "аналитику".

3. Ни слова о политике и политических решениях, выборах и тому подобное.

4. Не пишем о том, кто ***ло, чей Крым и тому подобное.

5. Не рисуем нашу национальную символику: трезубец, флаг.

6. Пишем слова поддержки, как мы ожидаем, молимся и гордимся", - отметил Святослав Вакарчук.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Он напомнил имена всех пленных моряков и адрес, на который нужно отправлять письма с поддержкой.

"Россия, 111020, г. Москва, Лефортовский вал, д. 5, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, ФИО получателя. В списке данные ребят в родительном падеже, так и пишем, обязательно с отчеством и датой рождения!

Мокряку Роману Николаевичу (1986)

Безъязычному Юрию Юрьевичу (1990)

Гриценко Денису Владимировичу (1984)

Артёменко Андрею Анатольевичу (1994)

Головашу Богдану Олеговичу (1996)

Эйдеру Андрею Дмитриевичу (1999)

Сороке Василию Викторовичу (1991)

Небылице Богдану Павловичу (1994)

Попову Сергею Николаевичу (1991)

Зинченко Вячеславу Анатольевичу (1998)

Опрыско Андрею Андреевичу (1971)

Цыбизову Сергею Андреевичу (1997)

Костишину Владиславу Анатольевичу (1994)

Драчу Андрею Леонидовичу (1994)

Мельничуку Олегу Михайловичу (1995)

Семидоцкому Евгению Витальевичу (1998)

Власюку Михаилу Борисовичу (1984)

Беспальченко Виктору Анатольевичу (1987)

Терещенко Владимиру Анатольевичу (1994)

Лисовому Владимиру Владимировичу (1984)

Шевченко Андрею Анатольевичу (1991)

Варимезу Владимиру Константиновичу (1992)

Чулибе Сергею Романовичу (1989)

Будзыло Юрию Александровичу (1973)", - объяснил украинский музыкант.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, ранее мы писали о том, что Вакарчук сделал откровенное признание.

А также сообщали о том, что Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать на выборах.