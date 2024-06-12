Мадонна поддержала Саммит мира в Швейцарии

"Везде, где есть конфликт, страдают дети. Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави……. Этот список можно продолжать бесконечно. Возможно, мы не соглашаемся во многом, но я молюсь, чтобы мы все согласились. с тем, что наших детей нужно защитить", – отметила певица.

По ее словам, 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 тысяч украинских детей, вырванных из своих семей и депортированных в Россию.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Мадонну за поддержку Саммита мира.

"Большая благодарность Мадонне за поддержку Саммита мира в Швейцарии. Смотрите видео обязательно", - отметил Ермак.