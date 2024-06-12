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Мадонна поддержала Саммит мира в Швейцарии

Фото: Мадонна поддержала Саммит мира в Швейцарии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Певица Мадонна поддержала проведение украинского Саммита мира, который пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Везде, где есть конфликт, страдают дети. Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави……. Этот список можно продолжать бесконечно. Возможно, мы не соглашаемся во многом, но я молюсь, чтобы мы все согласились. с тем, что наших детей нужно защитить", – отметила певица.

По ее словам, 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 тысяч украинских детей, вырванных из своих семей и депортированных в Россию.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Мадонну за поддержку Саммита мира.

"Большая благодарность Мадонне за поддержку Саммита мира в Швейцарии. Смотрите видео обязательно", - отметил Ермак.

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Мадонна