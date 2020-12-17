"Зимова країна на ВДНГ": гід святковими розвагами та локаціями

"Зимова країна на ВДНГ" повернулася у Київ (фото: прес-служба)

12 грудня на території Експоцентру вшосте відкрився тематичний парк новорічних розваг "Зимова країна на ВДНГ". Відчути святкову атмосферу парку допоможе чек-лист найбільш цікавих локацій. Не прогавте зиму!

Покататися на ковзанці з друзями

Майже дві тисячі квадратних метрів льоду для віртуозних па та піруетів у самому центрі Експоцентру. Цього року ковзанка стала значно більшою, а поруч із нею розмістили оглядовий майданчик — зручні трибуни, де можна спостерігати за своїми близькими та друзями на ковзанах, або ж відпочити після катання.

Ковзати просто неба можна у своїх ковзанах, або взяти їх, у пункті прокату. І не варто турбуватися про те, куди подіти речі на час катання — на ковзанці працює надійна камера зберігання.

Беріть з собою друзів та коханих і розважайтеся у стилі справжніх нью-йоркців.

Графік роботи: з 10:00 до 22:00.

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Влаштувати гастротур на вуличному фудкорті

Поруч із ковзанкою завбачливо розташували вуличну територія фудкортів із частуваннями формату to-go та широким вибором гарячих напоїв. Щоб відразу пірнути у святкову атмосферу і зігрітися після катання, беріть духмяний глінтвейн (у наявності є безалкогольні види) чи какао й вирушайте далі досліджувати територію зимових розваг.

Графік роботи: з 10:00 до 21:00.

Завітати до Резиденції Санти

Традиційно до новорічних свят у 9 павільйоні відкрилось тематичне інтерактивне шоу: на маленьких гостей очікує казка з чарівними героями, яскравими декораціями та захоплюючою програмою. Цього року улюблена локація багатьох відвідувачів ВДНГ змінилася зовні й збільшилася втричі. На площі понад 1000 м2 на гостей чекає незабутня подорож казковим лісом, в оточенні чарівних істот та героїв. А кульмінацією стане візит до будиночку Санти, де можна побачити головного героя зими та його веселих помічників-ельфів.

Графік роботи: з 10:00 до 21:00 (каса працює до 20:00).

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Дізнатися, як здійснюються мрії у "Різдвяній Фабриці Мрій"

Це казкове місто з реалістичними декораціями, де занурившись у різдвяну пригоду, можна дізнатися як здійснюються дитячі мрії. На згадку про відвідування локації, цього року гості "Різдвяної Фабрики Мрій" отримають спеціальний набір для творчості, завдяки якому можна самостійно розмалювати власну різдвяну кульку й ще більше розширити свою фантазію.

Вперше в історії ВДНГ на фабриці будуть проводити віртуальні екскурсії локацією для всіх охочих. Різдвяна пригодницька онлайн-гра розкриє таємниці лише тому, хто дійде до кінця!

Під час інтерактивного квесту учасники будуть здійснювати віртуальну подорож, у якій головний Ельф стане їхнім провідником крізь усі потаємні майстерні фабрики.

Графік роботи: з 10:00 до 21:00 (каса працює до 20:00).

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Придбати подарунки на святковому ярмарку

Улюблений ярмарок подарунків — вперше просто неба. У новому сезоні "Зимової країни" кожен будиночок на ярмарку матиме свій унікальний асортимент та вибір сувенірів, тож із пустими руками ви точно не залишитеся. Цього року тут представлено широкий асортимент різноманітних прикрас для дому, новорічних аксесуарів, іграшок та солодощів.

Графік роботи: з 10:00 до 21:00.

Покататися на тюбінгових гірках

Згадати драйв, який відчуваєш в дитинстві, їдучи з крутого схилу на санках, можна в зоні тюбінгових гірок. До того ж спуск на надувних тюбах значно м'якший, а штучне покриття, яке тут використовують замість снігу, дає більш потужне прискорення. У "Зимовій країні на ВДНГ" працюють дві гірки — для дітей (висота 4 метри) і для дорослих (висота 9 метрів).

Графік роботи: з 10:00 до 22:00.

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Розважитися на атракціонах

Вперше у "Зимовій країні" створили справжню Фабрику атракціонів. Тут можна зазирнути у Дзеркальний лабіринт Майя, опинитися в космосі, де гравітація безсильна й навіть спробувати втекти з Алькатрасу — найсуворішої в'язниці у світі.

Графік роботи: з 10:00 до 21:00.

Відвідати інтерактивну експозицію "Динозаври морських глибин"

Цього року значна частина програми "Зимової країни" включає не лише розважальні, але й освітні зони дозвілля. До них належить й інтерактивна освітня виставка, що з перших хвилин занурює відвідувачів у неймовірну подорож та перетворює на мандрівників у часі, коли гігантські морські рептилії жили на нашій планеті. Пориньте в давні глибини та відкрийте для себе загадкову сутність доісторичних істот. На гостей тут чекають десятки реалістичних експонатів, найбільший з яких має довжину 15 метрів і висоту понад 5 метрів. Монстри мають автентичний колір, текстуру, відтворюють природні рухи та звуки і навіть "дихають". Відкрийте для себе, як неймовірно виглядав первісний морський світ.

Графік роботи:з 10:00 до 21:00.

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Наблизитися до природи в "Animal Park", або ж потрапити у справжні тропіки на локації "Планета метеликів"

"Animal Park" — це інтерактивний майданчик на ВДНГ, що зацікавить кожного, хто любить тварин і бажає дізнатися про них якомога більше. Та не лише тут можна у буквальному сенсі доторкнутися до природи. У 11 павільйоні ВДНГ розташувалася тропічна ферма "Планета метеликів", де гості можуть спостерігати повний цикл розвитку метелика — яйце-гусениця-лялечка-метелик.

Графік роботи: з 10:00 до 21:00.

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Випробувати свою винахідливість у мотузковому парку SkyPark

Чи здогадаєтеся ви без підказки інструктора, як пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський мостик, хиткий рукохід та як втримати рівновагу на велосипеді чи скейті, що рухаються по тросу? Фінальним етапом і винагородою для сміливця, що пройде всі перешкоди, стане незабутній політ на тролеї, запаморочливий спуск на SkyLine або ж неповторне відчуття вільного падіння на пристрої QuickJump.

Графік роботи: з 10:00 до 20:00 (каса працює до 19:30).

Величезний парк розваг просто неба "Зимова країна на ВДНГ" працює з 12 грудня до 14 березня.

До речі, щоб настрій був новорічним і після прогулянки, завантажуйте у Viber святковий стікерпак, який команда ВДНГ підготувала спеціально до нового сезону "Зимової країни". Його герої — головні мешканці парку — веселі сніговики. Завантажити стікери можна безкоштовно.