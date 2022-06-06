5 українських пісень, які "розривають" TikTok прямо зараз

При цьому, популярності набувають як серйозні відео, так і гумористичні. А однією з основних складових є музичний супровід роликів.

Український TikTok сьогодні є одним з рушіїв підсилення патріотичного духу як цивільного населення, так і бійців на передовій, які боронять нашу країну від російського агресора.

Пропонуємо вам 5 найяскравіших треків, які прямо зараз в українському сегменті TikTok є найпопулярнішими (Увага! Деякі з них містять ненормативну лексику).

Chico & Qatoshi - Допоможе ЗСУ

З моменту виходу пісні (27 квітня) вона зібрала майже три мільйона переглядів лише в YouTube і продовжує триматися у топ-20 найпопулярніших музичних відео.

Також трек займає топові позиції інших стрімінгових сервісів. Зокрема, пісня "Допоможе ЗСУ" два тиждні очолювала Top 100: Ukraine від Apple Music, а зараз входить до топ-10 найпопулярніших.

Основною фішкою пісні є те, що під неї (особливо під слова "орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ!") українські військові люблять показувати, як вони знищують військову техніку армії РФ.

PROBASS ∆ HARDI - Доброго вечора, ми з України

Хоч ця пісня вийшла ще у жовтні 2021 року, але вона стала великим символом боротьби українців за свою свободу і незалежність. У березні трек "залетів" до українського чарту Apple Music, зайнявши 8 місце.

Основна текстова фраза треку (її, до слова, промовляє Марко Галаневич з гурту ДахаБраха) стала дуже популярним неофіційним військовим привітанням в Україні після російського військового вторгнення у 2022 році.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їBash їх Blyad'

"Цей трек - це крик душі не лише одіозного президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка, а й мільйонів українців", - йдеться у описі відео.

Пісня набула популярності TikTok відразу після виходу 26 березня.

А ще під цю бадьору композицію відриваються люди у різних куточках планети - від польських клубів до єгипетських курортів.

Kolaba і MC Шуруп - Шо ви пацики на моциках

Це мікс з жартівливого вірша, розказаного військовим з позивним "Шуруп" в обробці музиканта Влада Крипака.

Трек раптово став одним з ключових саундтреків воєнного буття українців і "залетів" у список Shazam і в усі популярні чарти.

Сам же музичний проект Kolaba був створений "для підтримки морального духу ЗСУ та усіх українців", а ще однією з основних цілей є "розвиток та популяризація української музики".

МС Паніні - Путін здохне

МС Паніні давно славиться своїми "розривними" треками, хоча й сповненими ненормативної лексики.

Можливо, декому такі пісні "не заходять", але під новий трек зірки київського андеграунду в TikTok танцюють всі.

Все через простенький приспів, який, по-перше, дійсно чіпляє, а по-друге - є, швидше за все, пророчим: "а путін с*ка здохне, здохне вся росія!"



Також пропонуємо звернути увагу й на інші треки, які є популярними в TikTok.

Андрій Хливнюк і The Kiffness - Ой у лузі червона калина

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - Остановіть ви цю ху...ню

SHUMEI - Біля тополі (Enej cover)

Kalush Orchestra - Stefania