ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

5 українських пісень, які "розривають" TikTok прямо зараз

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 15:56
5 українських пісень, які "розривають" TikTok прямо зараз Топ українських пісень, що "розривають" TikTok (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Український TikTok сьогодні є одним з рушіїв підсилення патріотичного духу як цивільного населення, так і бійців на передовій, які боронять нашу країну від російського агресора.

При цьому, популярності набувають як серйозні відео, так і гумористичні. А однією з основних складових є музичний супровід роликів.

Пропонуємо вам 5 найяскравіших треків, які прямо зараз в українському сегменті TikTok є найпопулярнішими (Увага! Деякі з них містять ненормативну лексику).

Chico & Qatoshi - Допоможе ЗСУ

З моменту виходу пісні (27 квітня) вона зібрала майже три мільйона переглядів лише в YouTube і продовжує триматися у топ-20 найпопулярніших музичних відео.

Також трек займає топові позиції інших стрімінгових сервісів. Зокрема, пісня "Допоможе ЗСУ" два тиждні очолювала Top 100: Ukraine від Apple Music, а зараз входить до топ-10 найпопулярніших.

Основною фішкою пісні є те, що під неї (особливо під слова "орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ!") українські військові люблять показувати, як вони знищують військову техніку армії РФ.

PROBASS ∆ HARDI - Доброго вечора, ми з України

Хоч ця пісня вийшла ще у жовтні 2021 року, але вона стала великим символом боротьби українців за свою свободу і незалежність. У березні трек "залетів" до українського чарту Apple Music, зайнявши 8 місце.

Основна текстова фраза треку (її, до слова, промовляє Марко Галаневич з гурту ДахаБраха) стала дуже популярним неофіційним військовим привітанням в Україні після російського військового вторгнення у 2022 році.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їBash їх Blyad'

"Цей трек - це крик душі не лише одіозного президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка, а й мільйонів українців", - йдеться у описі відео.

Пісня набула популярності TikTok відразу після виходу 26 березня.

А ще під цю бадьору композицію відриваються люди у різних куточках планети - від польських клубів до єгипетських курортів.

Kolaba і MC Шуруп - Шо ви пацики на моциках

Це мікс з жартівливого вірша, розказаного військовим з позивним "Шуруп" в обробці музиканта Влада Крипака.

Трек раптово став одним з ключових саундтреків воєнного буття українців і "залетів" у список Shazam і в усі популярні чарти.

Сам же музичний проект Kolaba був створений "для підтримки морального духу ЗСУ та усіх українців", а ще однією з основних цілей є "розвиток та популяризація української музики".

МС Паніні - Путін здохне

МС Паніні давно славиться своїми "розривними" треками, хоча й сповненими ненормативної лексики.

Можливо, декому такі пісні "не заходять", але під новий трек зірки київського андеграунду в TikTok танцюють всі.

Все через простенький приспів, який, по-перше, дійсно чіпляє, а по-друге - є, швидше за все, пророчим: "а путін с*ка здохне, здохне вся росія!"


Також пропонуємо звернути увагу й на інші треки, які є популярними в TikTok.

Андрій Хливнюк і The Kiffness - Ой у лузі червона калина

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - Остановіть ви цю ху...ню

SHUMEI - Біля тополі (Enej cover)

Kalush Orchestra - Stefania

Раніше учасники гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні місяці війни.

Також читайте, як 67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими