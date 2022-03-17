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71% росіян пишаються, що їхні військові вбивають українців - опитування

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Росія, Четвер 17 березня 2022 23:04
71% росіян пишаються, що їхні військові вбивають українців - опитування Росіяни підтримують вбивства армією РФ мирних українців (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Як росіяни зараз ставляться до війни з Україною? Так само, як і ставилися. Переважна більшість жителів РФ відчуває гордість за те, що їхня армія вбиває мирних людей і знищує міста.

Про це свідчать дані незалежного опитування, проведеного російськими соціологами, пише Радіо Свобода.

Як росіяни ставляться до війни проти України?

Якщо говорити більш конкретно, то майже три чверті росіян (71%) підтримують введення Путіним військ в Україну, відчуваючи при цьому гордість, радість, повагу, довіру і надію.

При цьому, позитивно до злочинних дій своїх військових ставляться переважно люди старше 35 років.

Найбільша ж підтримка в окупаційних військ серед російських громадян віком 55+.

А ось респонденти у віці до 18 років відчувають "образу і розчарування".

Лише кожен четвертий житель Російської Федерації висловлює занепокоєння з приводу війни проти України.

Парадокс полягає в тому, що ті ж люди, які підтримують вбивства мирних українців, песимістично налаштовані з приводу особистого фінансового становища у зв'язку з введеними проти Росії світовими санкціями...

Що росіяни думають про Путіна?

Третина респондентів твердо вірять, що Володимир Путін повною мірою або "в якійсь мірі" працює в їхніх інтересах.

В цілому більшість росіян мріють, щоб Путін залишався президентом якомога довше. Ця думка найбільш поширена серед телевізійної аудиторії.

"Росіяни, які покладаються на особисті зв'язки і цифрові платформи, сприймають президента інакше", - йдеться в дослідженні.

Однак, як саме - не уточнюється.

71% росіян пишаються, що їхні військові вбивають українців - опитування

Росіяни мріють, щоб Путін правив вічно (фото: Getty Images)

Де росіяни дізнаються новини?

Близько 70% населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. І майже всі - з державних пропагандистських телеканалів.

"Використання VPN для новин про "військову операцію" становить п'ять з половиною відсотків. З тих, хто взагалі використовує інтернет, щоб дізнаватися новини про війну, 37% не знають, що таке VPN. YouTube користуються 11% респондентів, Telegram - 7%", - йдеться в дослідженні.

До слова, соціологи припускають, що відповідаючи на питання росіяни тримали в думці можливу кримінальну відповідальність, яка загрожує їм за "дискредитацію російської армії".

Нагадаємо, більшість українців впевнені, що жителі Росії підтримують війну.

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Війна Росії проти України
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