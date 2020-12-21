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Майже 800 грн за штуку: Дніпропетровська облрада купила альбоми з крокодилової шкіри

Дніпро, Понеділок 21 грудня 2020 14:04
Майже 800 грн за штуку: Дніпропетровська облрада купила альбоми з крокодилової шкіри
Фото: Дніпропетровська облрада (з відкритих джерел)
Автор: Styler

Сумарно альбоми обійшлися облраді у 49,7 тисяч гривень

Дніпропетровська обласна рада замовила 65 подарункових альбомів зі штучної крокодилячої шкіри. Про це стало відомо з тендеру, оприлюдненого на порталі ProZorro.

Сумарно альбоми обійшлися облраді у 49,7 тисяч гривень.

Альбоми купували у ФОП "Висоцький Денис Вікторович". В альбомі міститься до 300 фотографій. На обкладинці - фотографії президентської програми "Велике будівництво".

Майже 800 грн за штуку: Дніпропетровська облрада купила альбоми з крокодилової шкіри

Один такий подарунковий альбом обійшовся бюджету в 776 гривень. Як зазначено в договорі, їх будуть дарувати на протокольно-публічних заходах Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровська область виявилася серед аутсайдерів "Великого будівництва"

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