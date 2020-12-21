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Почти 800 грн за штуку: Днепропетровский облсовет купил альбомы из крокодиловой кожи

Днепр, Понедельник 21 декабря 2020 14:04
Почти 800 грн за штуку: Днепропетровский облсовет купил альбомы из крокодиловой кожи
Фото: Днепропетровский облсовет (из открытых источников)
Автор: Styler

Суммарно альбомы обошлись облсовету в 49,7 тысяч гривен

Днепропетровский областной совет заказал 65 подарочных альбомов из искусственной крокодиловой кожи. Об этом стало известно из тендера, обнародованного на портале ProZorro.

Суммарно альбомы обошлись облсовету в 49,7 тысяч гривен.

Альбомы покупали у ФЛП "Высоцкий Денис Викторович". В альбоме помещается до 300 фотографий. На обложке - фотографии президентской программы "Большая стройка".

Почти 800 грн за штуку: Днепропетровский облсовет купил альбомы из крокодиловой кожи

Один такой подарочный альбом обошелся бюджету в 776 гривен. Как указано в договоре, их будут дарить на протокольно-публичных мероприятиях Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепропетровская область оказалась среди аутсайдеров "Большой стройки"

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