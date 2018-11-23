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93-річна українка вперше в житті отримала паспорт: подробиці

STYLERЖиття    23.11.2018 - 18:53
93-річна українка вперше в житті отримала паспорт: подробиці
Фото: (asn.in.ua)

Жінка довгий час відмовлялася від німецького громадянства

93-річній українці вперше був виданий паспорт. Жінка отримала документ, що засвідчує особу в консульстві України у Франкфурті-на-Майні після того, як понад 75 років прожила в Німеччині. Про це повідомили на сторінці консульства у Facebook.

Як пишуть у консульстві, Марія Цебак під час Другої світової війни була вивезена у Німеччину на примусові роботи. Тоді їй було всього 16 років. Вона хотіла повернутися в Україну після війни, але дізналася, що українців із західних регіонів відразу відправляють у Сибір.

"Єдиний наявний у неї документ - підтвердження Греко-католицьким парафіяльним урядом в Завоя (написання збережено в оригіналі) про її походження - врятував її від страшної долі багатьох українців, які повинні були після каторжних робіт у Німеччині пройти концтабір в радянському Сибіру", - розповіли в консульстві.

93-річна українка вперше в житті отримала паспорт: подробиці

Фото: (facebook.com/gcfrankfurt)

Цебак залишилася в Німеччині, але отримати німецьке громадянство категорично відмовилася, натомість мала унікальний документ - посвідчення особи без батьківщини.

"Саме так, не посвідчення особи без громадянства, а посвідчення особи без батьківщини", - підкреслили в консульстві.

У дипустанові розповіли, що познайомилися з жінкою в 2015 році, а потім запропонували їй отримати паспорт.

"І ось, після декількох місяців здійснення необхідних формальностей, Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України!" - відзначили в консульстві.

93-річна українка вперше в житті отримала паспорт: подробиці

Скріншот поста облікового запису facebook.com/gcfrankfurt

Нагадаємо, що Таїланд затвердив безвіз для України.

Раніше ми писали, що понад 8,5 тисяч ромів отримали український паспорт за три роки.

Відео: (video.rbc.ua)

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