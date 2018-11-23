93-летняя украинка впервые в жизни получила паспорт: подробности

Фото: (asn.in.ua)

Женщина долгое время отказывалась от немецкого гражданства

93-летней украинке впервые был выдан паспорт. Женщина получила документ удостоверяющий личность в консульстве Украины во Франкфурте-на-Майне после того, как более 75 лет прожила в Германии. Об этом сообщили на странице консульства в Facebook.

Как пишут в консульстве, Мария Цебак во время Второй мировой войны была вывезена в Германию на принудительные работы. Тогда ей было всего 16 лет. Она хотела вернуться в Украину после войны, но узнала, что украинцев из западных регионов отправляют сразу в Сибирь.

"Единственный имеющийся у нее документ - подтверждение Греко-католическим приходским правительством в Завоя (написание сохранено в оригинале) о ее происхождении - спас ее от страшной участи многих украинцев, которые должны были после каторжных работ в Германии пройти концлагеря в советской Сибири", - рассказали в консульстве.

Фото: (facebook.com/gcfrankfurt)

Цебак осталась в Германии, но получать немецкое гражданство категорически отказалась, зато имела уникальный документ - удостоверение личности без родины.

"Именно да, не удостоверение лица без гражданства, а удостоверение лица без родины", - подчеркнули в консульстве.

В дипучреждении рассказали, что познакомились с женщиной в 2015 году, а затем предложили ей получить паспорт.

"И вот, после нескольких месяцев осуществления необходимых формальностей, Мария Цебак получила свой первый и такой долгожданный паспорт гражданина Украины!" - отметили в консульстве.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/gcfrankfurt

Напомним, что Таиланд утвердил безвиз для Украины.

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Видео: (video.rbc.ua)