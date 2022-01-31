RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Аліна Гросу з нареченим показали любов на сіннику

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Аліна Гросу разом зі своїм нареченим, російським актором Романом Полянським відпочивають на гірськолижному курорті Буковель. Парочка вирушила на прогулянку і влаштувала романтичний фотосет в дещо несподіваному місці.

Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На них 26-річна Аліна і 38-річний Роман зображені на сіннику. Дівчина присіла на дерев'яну основу, а її коханий розмістився поруч навпочіпки. На одному з фото Полянський ніжно цілує кохану в скроню.

На прогулянку Гросу одягла джинси і милий білий кожушок, які доповнила зручними модними черевиками і стильними сонцезахисними окулярами. Її обранець був у джинсах, темно-зеленій толстовці і теплій синій кофті.

Аліна Гросу і Роман Полянський не стримували почуттів на сіннику (фото: instagram.com/alina_grosu)

"А це ми на сіннику. Тут, виявляється, м'яко і тепло", - написала співачка.

Користувачі мережі не втрималися від коментарів на адресу пари.

  • Ви неймовірно гарна пара
  • Ви супер! Дуже красиві! Випромінюєте тепло і щастя!
  • Які ви гармонійні, теплі, ніжні
  • Ви дуже гарні, мені так подобається ваша пара
  • Щастя вам і кохання!!!
  • Яка прекрасна пара
  • Аліна, які ви чудові!
  • Аліна, ви розумниця і красуня, і чоловік ваш нічого
  • Як романтично

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зворушила ніжними новорічними фото з нареченим.

Ми також писали, що Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аліна Гросу