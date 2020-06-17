Алкоголь може захистити від деяких хвороб: кому корисне спиртне

Алкоголь може бути корисним (фото: pixabay)

Алкоголь за певних умов може допомогти вберегти від хвороб

Алкоголь може захистити від деяких хвороб, зокрема від підступних аутоімунних захворювань, які важко діагностувати, але до них схильні багато людей. Вчені з Німеччини провели масштабне дослідження і з'ясували, що алкоголь може відключати функцію клітин, які викликають ці хвороби.

Звичайно ж, мова йде про помірні дози алкоголю, кажуть фахівці з Ерланген-Нюрнберзького університету імені Фрідріха-Олександра.

Особливістю групи аутоімунних хвороб є те, що антитіла атакують власні клітини людини. Іноді атака настільки агресивна, що це може призвести до повного руйнування клітин і, відповідно, смерті людини.

Вченим вдалося з'ясувати, що алкоголь чинить певний специфічний вплив на фолікулярні Т-хелпери - імунні клітини в лімфатичних вузлах і в запальних тканинах - саме вони викликають типові для захворювання аутоімунні реакції.

Очевидно, ці клітини чутливі до ацетату - продукту розпаду спиртного, вважають фахівці.

Цікаво, що алкоголь може благотворно впливати на функціонально обмежену імунну систему. Одне зі спостережень показало, що вживання невеликої кількості алкоголю після пересадки печінки значно знижує ризик відторгнення органу.

При цьому вчені попереджають, що тільки помірна доза алкоголю піде на користь. Добовий максимум - це восьма частина літра вина або чверть літра пива.

Для довідки: аутоімунні захворювання є одними з найбільш важко виліковних порушень імунної системи. Імунна система розпізнає здорові клітини організму як потенційно небезпечні й починає їх атакувати. Такі розлади важко піддаються діагностиці, адже їхні симптоми часто схожі з іншими хворобами. З найбільш відомих аутоімунних хвороб: ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, хвороба Аддісона, червоний вовчак, псоріаз, діабет I типу та інші.

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Автор: Styler