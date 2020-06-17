Алкоголь может защитить от некоторых болезней: кому полезно спиртное

Алкоголь может быть полезен (фото: pixabay)

Алкоголь при определенных условиях может помочь уберечь от болезней

Алкоголь может защитить от некоторых болезней, в частности от коварных аутоиммунных недугов, которые трудно диагностировать, но им подвержены многие люди. Ученые из Германии провели масштабное исследование и выяснили, что алкоголь может отключать функцию клеток, которые вызывают эти болезни.

Конечно же, речь идет про умеренные дозы алкоголя, говорят специалисты из Эрланген-Нюрнбергского университета имени Фридриха-Александра.

Особенностью группы аутоиммунных болезней является то, что антитела атакуют собственные клетки человека. Иногда атака настолько агрессивна, что это может привести к полному разрушению клеток и, соответственно, смерти человека.

Ученым удалось выяснить, что алкоголь оказывает некое специфичное влияние на фолликулярные Т-хелперы - иммунные клетки в лимфатических узлах и в воспалительных тканях - именно они вызывают типичные для заболевания аутоиммунные реакции.

Очевидно, эти клетки чувствительны к ацетату - продукту распада спиртного, считают специалисты.

Интересно, что алкоголь может также благотворно влиять на функционально ограниченную иммунную систему. Одно из наблюдений показало, что употребление небольшого количества алкоголя после пересадки печени значительно снижает риск отторжения органа.

При этом ученые предупреждают, что только умеренная доза алкоголя пойдет на пользу. Суточный максимум - это восьмая часть литра вина или четверть литра пива.

Для справки: аутоиммунные заболевания являются одними из наиболее трудно излечимых нарушений иммунной системы. Иммунная система распознает здоровые клетки организма как потенциально опасные и начинает их атаковать. Такие расстройства трудно поддаются диагностике, ведь их симптомы часто схожи с другими болезнями. Из наиболее известных аутоиммунных болезней: ревматоидный артрит, рассеянный склероз, болезнь Аддисона, красная волчанка, псориаз, диабет I типа и другие.

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Автор: Styler