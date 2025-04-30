Андрей Матюха и Favbet Foundation реализуют проект "Клуб Супергероев" для детей военных и ВПЛ

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Favbet Foundation.

Инициатива направлена на поддержку детей военнослужащих и внутренне перемещенных лиц и охватывает три направления: спортивные секции, образовательную помощь и обучение цифровым навыкам.

В рамках первого направления дети военнослужащих и ВПЛ могут посещать спортивные секции. Занятия проходят в Киеве: футбол и баскетбол в центре "Спорт для всех"; единоборства в клубе SpartaBox; секции вольной борьбы, бокса и боевого самбо.

Программа рассчитана на детей и подростков. Тренировки проходят три раза в неделю. Расходы покрывает фонд.

Отдельным направлением инициативы является передача базовых учебных материалов. Программа реализуется под названием "Сила в знаниях". В рамках этой деятельности Favbet Foundation передала более 5500 комплектов канцелярских принадлежностей для детей, которые учатся в начальной школе. В наборах: тетради; ручки, карандаши, линейки; краски, кисти и другие принадлежности для уроков рисования; клей, ножницы, обложки.

Наборы формировались с учетом школьных потребностей младших классов. Материалы распределялись через образовательные учреждения, партнерские организации и местные волонтерские сети. Передача осуществлялась непосредственно в руки родителям или школам.

Комплекты доставлялись в разные регионы Украины, в частности в общины, которые принимают значительное количество переселенцев. Охвачены как крупные города, так и меньшие населенные пункты.

Участие в программе бесплатное.

Третье направление - обучение цифровым навыкам. Оно реализовано в партнерстве с Code Club Ukraine. Программа включает два основных курса:

Python - курс для ознакомления с базовыми принципами программирования.

Scratch - для создания простых игр и анимаций.

Занятия проходят онлайн и офлайн во Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Одессе и в отдельных населенных пунктах Донецкой области.

Программа имеет три уровня: начальный, базовый и продвинутый. Продолжительность одного занятия - 40 минут. Занятия проходят раз в неделю.

Как присоединиться к проекту

Проект остается открытым для новых участников. Основное внимание организаторы уделяют детям из семей военнослужащих и внутренне перемещенных лиц. Это связано с тем, что именно эти категории имеют ограниченный доступ к дополнительным образовательным и спортивным возможностям.

Участие в программе является бесплатным. Запись происходит по предварительной регистрации. Свободные места в секциях и учебных группах заполняются быстро, поэтому важно следить за новостями.

Актуальная информация о наборе, датах начала занятий и регистрационных формах публикуется на официальной странице Favbet Foundation. Страница регулярно обновляется, в частности перед началом новых учебных циклов или запуском новых секций.