Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима

Ані Лорак звинуватили у несмаку і створенні образу мрії для "радянської жінки"
Ані Лорак змусила фанів похвилюватися новим образом і сумними очима. Співачка похвалилася фотосесією, але крім компліментів отримала масу критики на свою адресу.
Уродженка Буковини, що давно осіла в Москві, з'явилася в Instagram в білому халаті й тюрбані з рушника на голові. Але підписників збентежили аксесуари, що не особливо доречні для людини, яка щойно вийшла з ванної.
Співачка доповнила образ масивними сережками і кольє з дорогоцінними каменями. На ногах - босоніжки на високому каблуці з прозорими лямками. А на одному зі знімків уважні фанати розгледіли... прозорі капронові колготки, які, на їхню думку, вже зовсім не підходять до такого look.
Не вислизнув від шанувальників і смуток у погляді Ані Лорак.
Ані Лорак (фото: instagram.com)
Фанати не зовсім оцінили новий образ Кароліни, якому вона похвалилася в мережі. Найвідданіші засипали співачку компліментами, але знайшлося чимало і тих, кого банний халат, біжутерія та "капронки" розчарували.
Скріншот коментарів
Цікаво, що нещодавно пара Ані Лорак і Сергій Лазарєв, про стосунки яких мріє маса шипперів, знову заінтригували своїми міцними обіймами.
Раніше ми писали, що Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов.
Автор: Styler