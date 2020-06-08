Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима

Ані Лорак змусила фанів похвилюватися новим образом і сумними очима. Співачка похвалилася фотосесією, але крім компліментів отримала масу критики на свою адресу.

Уродженка Буковини, що давно осіла в Москві, з'явилася в Instagram в білому халаті й тюрбані з рушника на голові. Але підписників збентежили аксесуари, що не особливо доречні для людини, яка щойно вийшла з ванної.

Співачка доповнила образ масивними сережками і кольє з дорогоцінними каменями. На ногах - босоніжки на високому каблуці з прозорими лямками. А на одному зі знімків уважні фанати розгледіли... прозорі капронові колготки, які, на їхню думку, вже зовсім не підходять до такого look.

Не вислизнув від шанувальників і смуток у погляді Ані Лорак.

Ані Лорак (фото: instagram.com)

Фанати не зовсім оцінили новий образ Кароліни, якому вона похвалилася в мережі. Найвідданіші засипали співачку компліментами, але знайшлося чимало і тих, кого банний халат, біжутерія та "капронки" розчарували.

"В банному халаті і колготках;

Якщо навіть це професійна фотосесія, то вона не природна!

Так як в житті, виходячи з душу в халаті і тюрбаном на голові, прикраси не одягаємо. Зазвичай це робиться після;

Зовнішня краса ще цінніша, коли прикриває внутрішню;

Такі сумні очі;

Банний халат і прикраси... Мрія пострадянської жінки...

Красива наша, з легким паром;

А колготки навіщо?

Це треба додуматися надіти колготки з банним халатом і начепити біжутерію. Я вами розчарована", - пишуть підписники зірки.

Скріншот коментарів

Цікаво, що нещодавно пара Ані Лорак і Сергій Лазарєв, про стосунки яких мріє маса шипперів, знову заінтригували своїми міцними обіймами.

Раніше ми писали, що Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов.