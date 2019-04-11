Автори відео, де Зеленського збиває вантажівка, прокоментували ролик

Скандал з відео про Зеленського отримав продовження (колаж РБК-Україна)

Скандал з відео, на якому фура збиває Зеленського, отримав продовження

Відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка, що з'явилося 10 квітня на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України" (цей сайт представники команди Зе пов'язують з президентом Петром Порошенком і його передвиборним штабом) може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу. Про це Styler розповіли представники euua.org.

"Ще немає достовірної інформації. Це може бути якась підстава. Тому поки не можемо коментувати... Це відео зробив якийсь волонтер, а адміністратор [який займається каналами в Telegram і Viber] вирішив залити його", - розповіли в команді "Європейського майбутнього України".

При цьому додали, що ніякого відношення сам Петро Порошенко і його передвиборний штаб до цього скандального ролика не мають - він був створений і залитий в соціальні мережі без їхнього відома.

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Нагадаємо, що в мережі розгорівся гучний скандал через відео, де під час промови Зеленського кандидата в президенти збиває вантажівка, а після показана доріжка кокаїну і з'являється напис "У кожного своя дорога".

Скандальне відео, де фура збиває Зеленського

Посилання на ресурс, на якому було опубліковано це відео, з'явилася кілька днів тому на офіційній сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook. На сайті можуть реєструватися ті прибічники гаранта, хто хоче "просунутися до вільної Європи".

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Раніше ми писали про те, що краща українська тенісистка Еліна Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко перед дебатами на "Олімпійському".