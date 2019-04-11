Зеленський і вантажівка: мережа в шоці від скандального відео на каналі Порошенка

У Порошенка опублікували дивний ролик, де Зеленського збиває фура. Користувачі мережі не вірять
Відео, на якому фура збиває Володимира Зеленського, що з'явилося на нібито пов'язаному з президентом Петром Порошенком Telegram-каналі, викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.
Нагадаємо, що цей дуже, м'яко кажучи, дивний ролик був змонтований на основі рекламного відео Зеленського, яке вийшло 10 квітня.
У Порошенка опублікували відео, де фура збиває Зеленського
У команді Зе вказали на той факт, що кілька днів тому на офіційній сторінці Порошенка в Facebook було опубліковано відеозвернення гаранта, де він "пояснює виборцям про те, що він все зрозумів, усвідомив і тепер зміниться".
"В даному відео гарант закликає приєднуватися до нього, а на ролику і в описі до публікації є посилання на його новий сайт euua.org. Після реєстрації на сайті миттєво приходить sms, що містить посилання на Telegram і Viber-канали. У зазначеному Telegram-каналі і з'явилося дане відео (де фура збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського - ред.)", - йдеться на офіційному сайті команди Зе.
Скріншоти
"Незрозуміло, Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, чи може він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після... Що буде завтра? Ясно одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", - йдеться в повідомленні.
Тим часом в мережі користувачі дивуються через цей ролик.
Багато людей, правда, впевнені, що Порошенко і його штаб не мають відношення до цього відео.
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