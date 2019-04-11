Зеленський і вантажівка: мережа в шоці від скандального відео на каналі Порошенка

Відео про Зеленського і вантажівку розбурхало мережу (колаж РБК-Україна)

У Порошенка опублікували дивний ролик, де Зеленського збиває фура. Користувачі мережі не вірять

Відео, на якому фура збиває Володимира Зеленського, що з'явилося на нібито пов'язаному з президентом Петром Порошенком Telegram-каналі, викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.

Нагадаємо, що цей дуже, м'яко кажучи, дивний ролик був змонтований на основі рекламного відео Зеленського, яке вийшло 10 квітня.

У Порошенка опублікували відео, де фура збиває Зеленського

У команді Зе вказали на той факт, що кілька днів тому на офіційній сторінці Порошенка в Facebook було опубліковано відеозвернення гаранта, де він "пояснює виборцям про те, що він все зрозумів, усвідомив і тепер зміниться".

"В даному відео гарант закликає приєднуватися до нього, а на ролику і в описі до публікації є посилання на його новий сайт euua.org. Після реєстрації на сайті миттєво приходить sms, що містить посилання на Telegram і Viber-канали. У зазначеному Telegram-каналі і з'явилося дане відео (де фура збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського - ред.)", - йдеться на офіційному сайті команди Зе.

Скріншоти

"Незрозуміло, Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, чи може він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після... Що буде завтра? Ясно одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в мережі користувачі дивуються через цей ролик.

Жах! До якого рівня потрібно було впасти, щоб таке робити... Пробито дно дна...

Яке дніще... Це вже схоже на згрозу життю. Плюс наклеп. Якщо б у нас були чесні суди, то засудити б декого за такі ролики.

Якось це взагалі не по-чоловічому!

Такої брудної компанії ще не було...

Жесть. Думаю, це натяк на долю Кеннеді. Є над чим замислитися.

Не фура, а сміттєвоз! Це подвійне образу. Я так вважаю.

Прикол приколом, але з таким жартувати!? Це вже переходить всі межі!

Як це гидко...

Брудна кампанія за чесні вибори.

З такими піарниками і ворогів не треба.

Це вже нижче плінтуса!

Якщо відео виходить з штабу Пороху - це, звичайно ж, неприпустимо!

Багато людей, правда, впевнені, що Порошенко і його штаб не мають відношення до цього відео.

Цікаво, а Порошенко знає про те, що у нього є такий ролик?

Щось я не знайшов у телезі Порошенка цього відео. Є скріни, пруфы?

За кермом КАМАЗа був Кривавий Пастор? Чи мені здалося?

Де це Порошенко опублікував? Що за чергові вкиди?

Ну а нащо було ходити по проїжджій частині?

Ну, якщо ви такі впевнені, то гайда до суду, захищати себе. А то все бла-бла-бла.

Більше скидається на провокацію команди Зе.

Спочатку порівнюєш свою країну з порноактрисою, "хорониш" Порошенка, а потім дивуєшся "а мене за що?"

Тільки повний ідіот може в це повірити.

Раніше ми писали про те, що краща українська тенісистка Еліна Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко перед дебатами на "Олімпійському".