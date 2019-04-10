ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нове відео Зеленського: мережа бурхливо відреагувала на ролик

STYLERЖиття    10.04.2019 - 12:52
Нове відео Зеленського: мережа бурхливо відреагувала на ролик
Володимир Зеленський (скрін з відео)

Зеленський в новому відеоролику звернувся до українців

Володимир Зеленський випустив новий ролик, в якому закликав українців об'єднуватися перед виборами 2019. Кандидат в президенти опублікував на сторінці у Facebook відео тривалістю в одну хвилину, яке зібрало велику кількість переглядів та бурхливі коментарі користувачів мережі.

На кадрах показані люди, які стоять по різні боки проїжджої частини.

"Це ми. Ті, кого поділили на правильних і неправильних. На малоросів і вишиватників. Тих, кого називають бидлом, клоунами, хохлами. Але ми - це українці. На Заході, на сході, півночі, півдні та у центрі. І ми втомилися стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха. Епоха жадібності, бідності, брехні", - звучить голос Зеленського за кадром під музику.

 

Фото: скріншот відео

Коли на світлофорі з'являється зелене світло, люди йдуть назустріч один одному та обіймаються.

"Тому ми робимо це разом, україномовні й російськомовні, заможні і безробітні. Ті, хто захищає Україну і ті, кого змусили шукати щастя за кордоном. Ми різні, але такі однакові. Об'єднаємося, щоб рухатися вперед", - каже кандидат у президенти.

Після цього на першому плані попереду людей з'являється Зеленський, який розповідає, що 21 квітня - у день другого туру виборів президента - "вибір тільки один - минуле, або майбутнє".

Відео закінчується написом "Кінець старої епохи 21 квітня 2019".

Відео: facebook.com/zelenskiy95

Ролик викликав у користувачів мережі неоднозначну реакцію. Описуючи свої враження про нього коментатори виходять з власних політичних уподобань. У той же час багато з них сходяться в тому, що Зеленський міг би вийти у прямий ефір для "живого" спілкування, а не публікувати записані ролики.

  • Досить воду лити. Зупинись! Вова, здай аналізи і прийди на дебати. Люди чекають від тебе пояснень та відповідей. Досить очі замилювати штампованими відосами!
  • Нарешті до мене дійшло! Зеленський на посаді президента буде записувати епічні відоси до Путіна з 25 кадром і таким чином буде його зомбувати віддати Крим та Схід! Це бл*дь геніально!.. Путін, у тебе 24 години... думай-те!"
  • Може досить роликами з людьми спілкуватися?.. Досить грати і маніпулювати на емоціях людей!
  • Ні, ну ролики красиві ви знімаєте! Але ми ж не головного режисера вибираємо! Потрібно показати програму, вийти на дебати. Інакше це все просто порожні слова!
  • Вийди в прямий ефір, досить нам кіно показувати! Наша країна це не знімальний майданчик, там все по-справжньому!
  • Ох, Володько, ти цими своїми пафосними відосами з хрипкоголосою озвучкою забембав вже навіть більше, ніж Порошенко за всі п'ять років;
  • Оооо. Ще один ролик. Скільки можна? Стає нудно, тому що страшно вже давно...

Нове відео Зеленського: мережа бурхливо відреагувала на ролик

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, українці обурюються через те, що Порошенко і Зеленський призначили різні дати дебатів.

Також повідомлялося про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.

Додамо, що нещодавно мама Зеленського поділилася емоціями від виборів.

Банда рейдерів гірше Саші Стоматолога, - експерт про апетити соратників Зеленського Репутація країни тріщить: Забужко висловилася про вибори президента
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Володимир Зеленськийвыборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся