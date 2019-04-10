Новое видео Зеленского: сеть бурно отреагировала на ролик

Зеленский в новом видеоролике обратился к украинцам
Владимир Зеленский выпустил новый ролик, в котором призвал украинцев объединяться перед выборами 2019. Кандидат в президенты опубликовал на странице в Facebook видео длительностью в одну минуту, которое собрало большое количество просмотров и бурные комментарии пользователей сети.
На кадрах показаны люди, которые стоят по разные стороны проезжей части.
"Это мы. Те, кого поделили на правильных и неправильных. На малороссов и вишиватников. Тех, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы - это украинцы. На Западе, на востоке, севере, юге и в центре. И мы устали стоять на месте, дожидаясь, пока закончится эта эпоха. Эпоха жадности, бедности, лжи", - звучит голос Зеленского за кадром под музыку.
Фото: скриншот в видео
Когда на светофоре появляется зеленый свет, люди идут навстречу друг другу и обнимаются.
"Поэтому мы делаем это вместе, украиноязычные и русскоязычные, состоятельные и безработные. Те, кто защищает Украину и те, кого заставили искать счастья за рубежом. Мы разные, но такие одинаковые. Объединимся, чтобы двигаться вперед", - говорит кандидат в президенты.
После этого на первом плане впереди людей появляется Зеленский, который рассказывает, что 21 апреля - в день второго тура выборов президента - "выбор только один - прошлое, или будущее".
Видео заканчивается надписью "Конец старой эпохи 21 апреля 2019".
Видео: facebook.com/zelenskiy95
Ролик вызвал у пользователей сети неоднозначную реакцию. Описывая свои впечатления о нем комментаторы исходят из собственных политических предпочтений. В то же время многие сходятся в том, что Зеленский мог бы выйти в прямой эфир для "живого" общения, а не публиковать записанные ролики.
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, украинцы негодуют из-за того, что Порошенко и Зеленский назначили разные даты дебатов.
Также сообщалось о том, что кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов.
Добавим, что недавно мама Зеленского поделилась эмоциями от выборов.