Новое видео Зеленского: сеть бурно отреагировала на ролик

Владимир Зеленский (скрин с видео)

Зеленский в новом видеоролике обратился к украинцам

Владимир Зеленский выпустил новый ролик, в котором призвал украинцев объединяться перед выборами 2019. Кандидат в президенты опубликовал на странице в Facebook видео длительностью в одну минуту, которое собрало большое количество просмотров и бурные комментарии пользователей сети.

На кадрах показаны люди, которые стоят по разные стороны проезжей части.

"Это мы. Те, кого поделили на правильных и неправильных. На малороссов и вишиватников. Тех, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы - это украинцы. На Западе, на востоке, севере, юге и в центре. И мы устали стоять на месте, дожидаясь, пока закончится эта эпоха. Эпоха жадности, бедности, лжи", - звучит голос Зеленского за кадром под музыку.

Фото: скриншот в видео

Когда на светофоре появляется зеленый свет, люди идут навстречу друг другу и обнимаются.

"Поэтому мы делаем это вместе, украиноязычные и русскоязычные, состоятельные и безработные. Те, кто защищает Украину и те, кого заставили искать счастья за рубежом. Мы разные, но такие одинаковые. Объединимся, чтобы двигаться вперед", - говорит кандидат в президенты.

После этого на первом плане впереди людей появляется Зеленский, который рассказывает, что 21 апреля - в день второго тура выборов президента - "выбор только один - прошлое, или будущее".

Видео заканчивается надписью "Конец старой эпохи 21 апреля 2019".

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Ролик вызвал у пользователей сети неоднозначную реакцию. Описывая свои впечатления о нем комментаторы исходят из собственных политических предпочтений. В то же время многие сходятся в том, что Зеленский мог бы выйти в прямой эфир для "живого" общения, а не публиковать записанные ролики.

Хватит воду лить. Остановись! Вова, сдай анализы и приди на дебаты. Люди ждут от тебя объяснений и ответов. Достаточно глаза пускать пыль штампованными видосами!

Наконец до меня дошло! Зеленский на посту президента будет записывать эпические видосы к Путину с 25 кадром и таким образом будет его зомбировать отдать Крым и Восток! Это бл*дь гениально!... Путин, у тебя 24 часа... думай-те!

Может достаточно роликами с людьми общаться?.. Хватит играть и манипулировать на эмоциях людей!

Не, ну ролики красивые вы снимаете! Но мы ж не главного режиссера выбираем! Нужно показать программу, выйти на дебаты. Иначе это все просто пустые слова!

Выйди в прямой ефир, довольно нам кино показывать! Наша страна это не съемочная площадка, там все по-настоящему!

Ох, Володька, ты этими своими пафосными видосами с хрипкоголосой озвучкой забембав уже даже больше, чем Порошенко за все пять лет;

Оооо. Еще один ролик. Сколько можно? Становится скучно, потому что страшно уже давно...

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, украинцы негодуют из-за того, что Порошенко и Зеленский назначили разные даты дебатов.

Также сообщалось о том, что кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов.

Добавим, что недавно мама Зеленского поделилась эмоциями от выборов.