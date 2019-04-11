Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

У Порошенко опубликовали странный ролик, где Зеленского сбивает фура. Пользователи сети не верят
Видео, на котором фура сбивает Владимира Зеленского, появившееся на якобы связанном с президентом Петром Порошенко Telegram-канале, вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.
Напомним, что этот очень, мягко говоря, странный ролик был смонтировано на основе рекламного видео Зеленского, которое вышло 10 апреля.
У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского
В команде Зе указали на тот факт, что несколько дней назад на официальной странице Порошенко в Facebook было опубликовано видеообращение гаранта, где он "объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится".
"В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте мгновенно приходит sms, содержащей ссылку на Telegram и Viber-каналы. В указанном Telegram-канале и появилось данное видео (где фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского - ред.)" - говорится на официальном сайте команды Зе.
Скриншоты
"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - говорится в сообщении.
Тем временем в сети пользователи недоумевают из-за этого ролика.
Многие, правда, уверены, что Порошенко и его штаб не имеют отношения к этому видео.
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