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Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, прокомментировали ролик

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 14:55
Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, прокомментировали ролик
Скандал с видео про Зеленского получил продолжение (коллаж РБК-Украина)

Скандал с видео, на котором фура сбивает Зеленского, получил продолжение

Видео, на котором Владимира Зеленского сбивает фура, появившееся 10 апреля на Telegram-канале "Європейське майбутнє України" (этот сайт представители команды Зе связывают с президентом Петром Порошенко и его предвыборным штабом) может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса. Об этом Styler рассказали представители euua.org.

"Еще нет достоверной информации. Это может быть какая-то подстава. Поэтому пока не можем комментировать... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор [который занимается каналами в Telegram и Viber] решил его залить", - рассказали в команде "Європейського майбутнього України".

При этом добавили, что никакого отношения сам Петр Порошенко и его предвыборный штаб к этому скандальному ролику не имеют - он был создан и залит в социальные сети без их ведома.

Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, прокомментировали ролик

Скриншот 

Напомним, что в сети разгорелся громкий скандал из-за ролика, где во время речи Зеленского кандидата в президенты сбивает грузовик, а после показана дорожка кокаина и появляется надпись "У кожного своя дорога".

Скандальное видео, где фура сбивает Зеленского

Ссылка на ресурс, на котором было опубликовано это видео, появилась несколько дней назад на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook. На сайте могут регистрироваться те сторонники гаранта, кто хочет "продвинуться к свободной Европы".

Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, прокомментировали ролик

Скриншот 

Ранее мы писали о том, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко перед их дебатами на "Олимпийском".

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