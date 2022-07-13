На браслеті Меган Маркл побачили таємний символ: що він означає

Герцогиня Меган Маркл дуже часто на людях з'являється з золотим браслетом на руці. На прикрасі є "священний символ", який оберігає королівську особу від зла.
Його значення розгадали і розповіли про нього у виданні Express.
Меган є великим шанувальником витончених золотих прикрас, і протягом багатьох років герцогиня Сассекська була помічена в носінні багатьох дизайнерських речей з чималою вартістю.
Кілька разів Меган одягала невеликий золотий браслет-ланцюжок з характерним кулоном evil eye, дизайн якого має прихований сенс.
Вперше герцогиня була помічена з золотим браслетом від пристріту у вересні 2019 року.
Тоді Маркл була в Нью-Йорку, вона спостерігала за фінальним матчем Відкритого чемпіонату США в жіночому одиночному розряді між Сереною Вільямс - близькою подругою герцогині та Б'янкою Андрееску.
Потім, через місяць, коли вона і її чоловік принц Гаррі вирушили в королівський тур по Південній Африці, Меган доповнила браслетом кілька нарядів. Протягом 10 днів королівська особа одягала браслет кілька разів.
Ювелірна прикраса належить бренду Alemdara. Цей конкретний браслет називається Diadem Evil Eye Bracelet - Yellow Gold and Turqouise Evil Eye. Він коштує 275 фунтів стерлінгів і все ще доступний для покупки через вебсайт.
Опис браслета говорить: "Цей браслет Didem, виготовлений вручну з 18-каратного жовтого золота, прикрашений бірюзовою емаллю на тонкому ланцюжку з жовтого золота".
"Око диявола (evil eye) — це священний символ, століттями використовувався в якості захисту від злих духів в середземноморській культурі", — йдеться в описі.
За легендою, "око диявола" працює як щит від заздрості, відображаючи будь-яке зло туди, звідки воно прийшло, і захищаючи свого власника від будь-яких шкідливих духів.
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