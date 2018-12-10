ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Брати Клички в Німеччині взяли участь у телемарафоні зі збору пожертв на благодійність

STYLERЖиття    10.12.2018 - 13:58
Брати Клички в Німеччині взяли участь у телемарафоні зі збору пожертв на благодійність
Фото: Віталій та Володимир Клички (kiev.klichko.org)

Віталій та Володимир Клички закликають людей долучатися до благодійної акції

Мер Києва Віталій Кличко та екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко взяли участь у благодійному телемарафоні зі збору пожертв для допомоги дітям у багатьох країнах світу. Про це повідомляє прес-служба мера столиці. 

Марафон щороку проводить у Берліні німецький фонд "Ein Herz für Kinder" ("Серце дітям"). Транслює телемарафон, під час якого збирають кошти, німецький телеканал ZDF.

Брати Клички в Німеччині взяли участь у телемарафоні зі збору пожертв на благодійність

"Діти – це наше майбутнє. І вони потребують нашої з вами підтримки. Тут – в Німеччині, в Україні, в інших країнах світу. І цей благодійний проект демонструє, що чужих дітей і чужих проблем не буває. Тому із року в рік ми з братом долучаємося до такої ініціативи, що порушує гострі соціальні проблеми, які треба вирішувати в усьому світі, і закликаємо робити благодійні внески всіх небайдужих людей", - відзначив Віталій Кличко.

Німецька благодійна організація "Ein Herz für Kinder" була заснована у 1978 році. Щороку фонд проводить телемарафон, під час якого збирає пожертви на благодійні цілі. Організація підтримує дитячі клініки, дитсадки, школи та спортивно-освітні проекти. У марафоні беруть участь відомі політики, бізнесмени, спортсмени, актори, громадські діячі, які самі роблять пожертви і закликають до цього інших. Брати Клички - постійні учасники телемарафону "Ein Herz für Kinder". Вони закликають людей долучатися до благодійної акції та приймають телефонні дзвінки в прямому ефірі, таким чином, за їх допомоги збирається значна частина коштів. Усі зібрані на заході кошти йдуть на реалізацію благодійних проектів фонду у різних країнах світу.

 

Фото: kiev.klichko.org

Починаючи з 2008 року завдяки допомозі благодійників, які зробили пожертви через фонд, в Україні вдалося втілити майже 300 проектів. Це - і допомога в лікуванні тяжких захворювань у дітей, фінансування операцій для українських дітей за кордоном, ремонти шкіл, спортивних та соціальних об’єктів. Також у жовтні 2014 року мер Києва Віталій Кличко передав дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” комплекс медичного обладнання на суму 3,1 млн грн, яке було придбано на кошти від фонду “Ein Herz für Kinder” за ініціативою “Фонду Кличко”.

Загалом за роки діяльності фонд “Ein Herz für Kinder” залучив від благодійників понад 330 млн євро, які спрямував на реалізацію благодійних проектів в багатьох країнах світу. 

"Купи хворобу у дитини": українців оригінально закликали допомогти дітям Для дітей Донбасу: українські музиканти збиратимуть кошти на новорічні подарунки
Новини України Віталий КличкоВолодимир Кличкоблаготворительность
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся