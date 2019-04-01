Що буде з УПА і радянськими святами, якщо переможе Зеленський: думка історика

Критики Володимира Зеленського, який за результатами підрахунку 77% голосів на виборах президента України лідирує у рейтингу, нерідко згадують його цитати про "необов'язкову" українську мову та про те, що треба домовлятися із Росією по питанню Донбасу. Західні ЗМІ виходять із заголовками про те, що “У голосуванні за президента Україна дивиться на Схід”. Чи завжди така критика справедлива? На думку експертів, зараз переконатися на 100% в цьому неможливо, і все буде відомо лише з часом.

В той же час декомунізація, увіковічення героїв УПА, героїв Крут та інших борців за незалежність України - така політика ведеться в Україні протягом кількох останніх років. Чи справді є ризик "відкату" назад державної політики відносно патріотизму після можливої перемоги Володимира Зеленського у другому турі? Таке питання цікавить багатьох українців.

У коментарі для Styler свою думку про це висловив Павло Подобєд, співробітник Українського інституту національної пам'яті.

Можуть переглянути мовну політику

На думку історика, зараз залишається досить високий ризик реваншу проросійських сил.

"Цей ризик залишається і, по-друге, навряд чи Зеленський за короткий час (за півроку між президентськими та парламентськими виборами) досягне помітних економічних результатів. Чому? Бо найближчі півроку парламент все ж залишатиметься ще старим. Кабінет Міністрів так само залишається. Аналогічна ситуація буде в органах місцевого самоврядування", - каже Павло Подобєд.

Він вважає: якщо Зеленський все-таки стане президентом, то може вдатися до показових популістичних кроків, які, на його думку, дадуть можливість принаймні зберегти рейтинг.

"До таких речей можуть належати питання перегляду мовної політики, питання перегляду декомунізації, питання повернення радянських свят. Можливо, будуть і більш широкі кроки. Наприклад, військові та армія можуть залишитися поза увагою, їм можуть зменшити фінансування. Втім, це може стосуватися не тільки фінансування, а насамперед риторики, адже за півроку до парламентських виборів навряд чи буде можливість провести якісь серйозні зміни на практиці", - каже історик.

Фото: Навряд чи найближчим часом буде перегляд історичних дат. Принаймні до парламенських виборів, каже Павло Подобєд (РБК-Україна)

В той же час проросійським Зеленського намагаються показати опоненти, кажуть у штабі кандидата.

Сам Зеленський навпаки декларує розвиток українською армії. Це він ставить окремим пунктом своєї передвиборчої програми, де обіцяє зарплату військовослужбовців “на рівні стандартів НАТО”.

"Переглянути закони так швидко не вдасться"

У разі перемоги Володимира Зеленського глобальних змін у політиці за найближчі півроку навряд чи варто чекати, вважає співробітник Українського інституту національної пам'яті.

"Те, що стосується пам'яті та увіковічення героїв УПА та історичної політики загалом, то тут навряд чи Зеленський щось змінить найближчим часом. Це все-таки завдання Верховної Ради і це стосується прийняття законів. Переглянути закони так швидко не вдасться. Проте якщо він стане президентом, то можливі певні популістичні заяви, якісь укази президента на цей рахунок", - каже він.

Наприклад, Зеленський може сказати, що у відношенні історії були перегиби, що не можна відзначати одні свята, забороняючи інші, не можна примушувати людей говорити українською.

"Також він може сказати, що нам не потрібні квоти, не потрібна ідеологія в армії. Це поки тільки припущення, але вірогідність таких кроків зберігається. Проте більшого, ніж заяви, він поки що втілити не зможе. Оскільки, як я вже казав, парламент та Кабінет Міністрів залишатиметься старим ще півроку", - вважає історик.

За його словами, люди, від яких залежатимуть рішення по таким питанням, скоріше за все їх саботуватимуть або як мінімум висловлюватимуть свою незгоду.

Нагадаємо, раніше Павло Подобєд розповів про головні уроки бою під Крутами, про які мають пам’ятати всі українці.

Крім того, Святослав Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського у першому турі виборів президента України.