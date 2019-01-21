ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Число загиблих зростає: у Керченській протоці горять два судна (відео)

STYLERЖиття    21.01.2019 - 19:41

У Керченській протоці в нейтральних водах горять два судна під прапором Танзанії. Вогонь поширився на всій надводної частини суден. Про це повідомляє Керч.ФМ на своїй сторінці в Facebook.

За словами вахтового матроса одного з суден, два судна вантаж перевалював. При цьому, імовірно одне з суден – це газовоз "Маестро". На одному з них стався вибух з-за чого загорілося поруч стоїть судно.

За даними рятувальників, щоб врятуватися люди стрибають за борт. На місце події направлено морський буксир.

Відео: YouTube/Kerch.FM

За даними джерела ТАСС, один моряк загинув, 30 врятовані. Варто зазначити, що за даними Life Shot, кількість загиблих збільшилася до 9 чоловік.

Відомо, що на борту судна "Кандий" знаходилися 17 людей, з них 9 осіб – це громадяни Туреччини, 8 - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" було 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.

До порятунку людей залучено близько 10 кораблів.

Нагадаємо, що в Китаї нафтової танкер зіткнувся з вантажним судном. При цьому 32 члена екіпажу танкера пропали без вісті.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці загинуло 85 осіб.

Адвокат Полозов в ПАРЄ підніме питання про утримуваних РФ українських моряків Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Куршевелі зросла до 25
Новини України пожежаКерченский мост
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся