Число загиблих зростає: у Керченській протоці горять два судна (відео)

У Керченській протоці в нейтральних водах горять два судна під прапором Танзанії. Вогонь поширився на всій надводної частини суден. Про це повідомляє Керч.ФМ на своїй сторінці в Facebook.
За словами вахтового матроса одного з суден, два судна вантаж перевалював. При цьому, імовірно одне з суден – це газовоз "Маестро". На одному з них стався вибух з-за чого загорілося поруч стоїть судно.
За даними рятувальників, щоб врятуватися люди стрибають за борт. На місце події направлено морський буксир.
Відео: YouTube/Kerch.FM
За даними джерела ТАСС, один моряк загинув, 30 врятовані. Варто зазначити, що за даними Life Shot, кількість загиблих збільшилася до 9 чоловік.
Відомо, що на борту судна "Кандий" знаходилися 17 людей, з них 9 осіб – це громадяни Туреччини, 8 - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" було 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.
До порятунку людей залучено близько 10 кораблів.
Нагадаємо, що в Китаї нафтової танкер зіткнувся з вантажним судном. При цьому 32 члена екіпажу танкера пропали без вісті.
Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці загинуло 85 осіб.