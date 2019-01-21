Число загиблих зростає: у Керченській протоці горять два судна (відео)

У Керченській протоці в нейтральних водах горять два судна під прапором Танзанії. Вогонь поширився на всій надводної частини суден. Про це повідомляє Керч.ФМ на своїй сторінці в Facebook.

За словами вахтового матроса одного з суден, два судна вантаж перевалював. При цьому, імовірно одне з суден – це газовоз "Маестро". На одному з них стався вибух з-за чого загорілося поруч стоїть судно.

За даними рятувальників, щоб врятуватися люди стрибають за борт. На місце події направлено морський буксир.

Відео: YouTube/Kerch.FM

За даними джерела ТАСС, один моряк загинув, 30 врятовані. Варто зазначити, що за даними Life Shot, кількість загиблих збільшилася до 9 чоловік.

Відомо, що на борту судна "Кандий" знаходилися 17 людей, з них 9 осіб – це громадяни Туреччини, 8 - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" було 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.

До порятунку людей залучено близько 10 кораблів.

Нагадаємо, що в Китаї нафтової танкер зіткнувся з вантажним судном. При цьому 32 члена екіпажу танкера пропали без вісті.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці загинуло 85 осіб.