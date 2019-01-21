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Число погибших растет: в Керченском проливе горят два судна (видео)

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 19:41

В Керченском проливе в нейтральных водах горят два судна под флагом Танзании. Огонь распространился на всей надводной части суден. Об этом сообщает Керчь.ФМ на своей странице в Facebook.

По словам вахтенного матроса одного из судов, два судна переваливал груз. При этом, предположительно одно из суден – это газовоз "Маэстро". На одном из них произошел взрыв из-за чего загорелось рядом стоящее судно.

По данным спасателей, чтобы спастись люди прыгают за борт. На место происшествия направлен морской буксир.

Видео: YouTube/Kerch.FM

По данным источника ТАСС, один моряк погиб, 30 спасены. Стоит отметить, что по данным Life Shot, количество погибших увеличилось до 9 человек.

Известно, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них 9 человек – это граждане Турции, 8 - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" было 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

К спасению людей привлечено около 10 кораблей.

Напомним, что в Китае нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном. При этом 32 члена экипажа танкера пропали без вести.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на трубопроводе в Мексике погибли 85 человек.

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