"Щось пішло не так": в мережі показали "автохама"-невдаху в Києві (відео)

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Водій хотів припаркувати машину в недозволеному місці

У Києві виявили ще одного "героя парковки". Однак при маневрі у нього виникли проблеми. Відповідне відео опубліковано в Telegram каналі "Ху**ий Київ".

"Парниша на КПІ дуже поспішав припаркуватися. Але щось пішло не так", - сказано в підпису.

Інцидент стався неподалік від станції метро "Політехнічний інститут".

Відео: "Герой парковки" (youtube.com/pistonczyk)

Водій хотів залишити свою машину на узбіччі дороги, але при цьому бампером зачепив металеву опору.

На відео можна помітити, що це не єдиний "герой парковки". Поруч вже стоїть інше авто, залишене на газоні.

Раніше в Києві був помічений особливо нахабний "герой парковки".

Відзначається, що проїхати з дитячим візком по тротуару через припаркований авто неможливо.

"Припаркувався, як з коляскою пройти не зрозуміло", - зазначив автор публікації.

На знімку за білим Porsche видно ще одного автохама. Через машин від клумби до клумби немає жодного місця, де міг би пройти людина.

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