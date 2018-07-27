"Что-то пошло не так": в сети показали "автохама"-неудачника в Киеве (видео)

Фото: pixabay

Водитель хотел припарковать машину в неположенном месте

В Киеве обнаружили еще одного "героя парковки". Однако при маневре у него возникли проблемы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram канале "Ху**ый Киев".

"Парниша на КПИ очень торопился припарковаться. Но что-то пошло не так", - сказано в подписи.

Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Политехнический институт".

Видео: "Герой парковки" (youtube.com/pistonczyk)

Водитель хотел оставить свою машину на обочине дороги, но при этом бампером зацепил железную опору.

На видео можно заметить, что это не единственный "герой парковки". Рядом уже стоит другое авто, оставленное на газоне.

Ранее в Киеве был замечен особо наглый "герой парковки".

Отмечается, что проехать с детской коляской по тротуару из-за припаркованного авто невозможно.

"Припарковался, как с коляской пройти не понятно", - отметил автор публикации.

На снимке за белым Porsche видно еще одного автохама. Из-за машин от клумбы до клумбы нет ни единого места, где мог бы пройти человек.

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