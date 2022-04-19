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"Щоб ми всі пам’ятали": українців закликають ділитися історіями про війну

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Вівторок 19 квітня 2022 19:30
"Щоб ми всі пам’ятали": українців закликають ділитися історіями про війну Українців просять ділитися історіями про війну (фото: УНІАН)
Автор: Дмитрий Войналович

Сьогодні в Україні немає нікого, кого б не торкнулась розв'язана Росією війна. І щоб донести усьому світові правду про російську агресію, жертв і очевидців війни просять ділитися власними історіями, аби задокументувати й зберегти досвід кожної мирної людини про трагічні події сьогодення.

З таким закликом в Instagram до українців звернувся ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" і амбасадор музею пам’яті "Голоси мирних" Олексій Суханов.

"Я хочу, щоб ми всі пам’ятали цю трагедію. І не просто статистику, пам’ятали українську трагедію в історіях, в обличчях людей, які з нею зіткнулися. Разом з вами ми збиратимемо свідоцтва мирних, які постраждали від війни. Вони стануть частиною наймасштабнішого музею пам’яті. У правді про війну, яку Росія розв’язала проти України, її народу, його права на самобутність і взагалі - проти його права на фізичне існування, важливі кожна людина, кожен голос", - каже Суханов.

"Ми задокументуємо всі сповіді, щоб без викривлень та цензури кожен у світі знав і пам’ятав, що переживають українці", - додав він.

У той же час ведучий поділився історією Сергія Перебийноса, який втратив родину - дружину та двох дітей, коли російські війська розстріляли їх з мінометів під час евакуації на мосту Ірпеня.

В 2014 році родина Перебийносів вже пережила евакуацію з окупованого росіянами Донецька й облаштувала життя на Київщині, але Росія зруйнувала його...

Розповісти свою історію можна на порталі музею "Голоси мирних" за посиланням, або на безкоштовній гарячій лінії: 0 800 509 001.

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