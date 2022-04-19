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"Чтобы мы все помнили": украинцев призывают делиться историями о войне

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 19:30
"Чтобы мы все помнили": украинцев призывают делиться историями о войне Украинцев просят делиться историями о войне (фото: УНИАН)
Автор: Дмитрий Войналович

Сегодня в Украине нет никого, кого бы не коснулась развязанная Россией война. И чтобы донести всему миру правду о российской агрессии, жертв и очевидцев войны просят делиться собственными историями, дабы задокументировать и сохранить опыт каждого мирного человека о трагических событиях сегодняшнего дня.

С таким призывом в Instagram к украинцам обратился ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина" и амбассадор музея памяти "Голоса мирных" Алексей Суханов.

"Я хочу, чтобы мы все помнили эту трагедию. И не просто статистику, помнили украинскую трагедию в историях, в лицах людей, которые с ней столкнулись. Вместе с вами мы будем собирать свидетельства мирных, пострадавших от войны. Они станут частью самого масштабного музея памяти. В правде о войне, которую Россия развязала против Украины, ее народа, его права на самобытность и вообще - против его права на физическое существование, важен каждый человек, каждый голос", - говорит Суханов.

"Мы задокументируем все исповеди, чтобы без искажений и цензуры каждый в мире знал и помнил, что переживают украинцы", - добавил он.

В то же время ведущий поделился историей Сергея Перебыйноса, который потерял семью - жену и двух детей, когда российские войска расстреляли их из минометов во время эвакуации на мосту Ирпеня.

В 2014 году семья Перебыйносив уже пережила эвакуацию из оккупированного россиянами Донецка и обустроила жизнь на Киевщине, но Россия разрушила его...

Рассказать свою историю можно на портале музея "Голоса мирных" по ссылке или на бесплатной горячей линии: 0 800 509 001.

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