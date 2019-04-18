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Що далі? Новина про ПриватБанк "підірвала" мережу

STYLERЖиття    18.04.2019 - 16:17
Що далі? Новина про ПриватБанк "підірвала" мережу
Націоналізація ПриватБанку визнана незаконною (колаж РБК-Україна)

Колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський виграв суд

Націоналізація ПриватБанку була визнана незаконною 18 квітня Окружним адміністративним судом міста. Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину, називаючи таке рішення суто політичним і гадаючи, кому ж це вигідно.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню.

Користувачі соцмереж залишають безліч гнівних коментарів під новиною.

  • "А як так? Коли віджимали, все було законно. А тепер зрозуміли, що помилилися?"
  • "Це просто супер. Вітаю жителів країни з перемогою. Ви вже приготували свої гаманці!? Все тільки починається";
  • "От і все... Ми вже в новій реальності. Далі буде більше";
  • "Нічого страшного, тепер націоналізують корпорації Рошен, Богдан, Крохмаль продукт і т. д..."
  • "Що далі?"

Що далі? Новина про ПриватБанк &quot;підірвала&quot; мережу

Націоналізація ПриватБанку визнана незаконною (фото: РБК-Україна)

  • "Ще зараз полонених з Росії всіх випустять і війну за 2 дні закінчать, і це все за пару днів до другого туру!"
  • "Савченко і Корбана випустили, арешт з бабла Януковича зняли, Приват... Що далі?"
  • "Я просто в шоці. Суди з переляку згадали про законодавство і свої прямі функції";
  • "Це ще раз доводить, що судова система гнила, як і вся влада";
  • "Хочу - забрали і націоналізували, хочу - визнали неправильною нацинализацію..."

Нагадаємо, в даний час два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації ПриватБанку. Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського 7 травня.

Раніше ми повідомляли про те, що аферисти придумали нову схему шахрайства для клієнтів ПриватБанку.

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