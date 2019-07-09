На дебатах із лідером "Батьківщини" осоромився черговий опонент

Міністр юстиції Павло Петренко не зміг відповісти, коли завершилася дія меморандуму з Міжнародним валютним фондом, що був підписаний урядом Юлії Тимошенко.

Так, коментуючи під час програми "Свобода слова" на ICTV рішення суду, який визнав незаконним і безпідставним рішення уряду Володимира Гройсмана про підвищення тарифів, міністр заявив, що чинний уряд був зв'язаний меморандумом, підписаним в 2008 році.

У відповідь Юлія Тимошенко запитала в Петренка, до якого часу діяв цей меморандум. Міністр так і не зміг відповісти.

Лідер "Батьківщини" змушена була нагадати, що термін дії документа сплив ще дев'ять років тому, а за кредитами МВФ розраховувалися в 2012 році.

"Ви забули, що справи ви приймали не в мене, а в уряду Азарова", - з іронією зазначила Юлія Тимошенко.

Раніше Тимошенко заявила, що телеміст з Росією свідчить про підготовку інформаційної атаки.