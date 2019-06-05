У дитячому садку Закарпаття спалахнув релігійний скандал (відео)

Нестандартний випускний в садку розкритикували в мережі
В дитячому саду Закарпаття розгорівся релігійний скандал через незвичайний випускний, на якому дітей повели до церкви і читали молитви. Відео опублікували в пабліку Батьки SOS в Facebook.
Таке нестандартне свято влаштувала администразия ДНЗ в селі Горонда Мукачівського району Закарпатської області.
Зазначимо, що подібні молитви в дитячому саду порушують ст. 6 ЗУ "Про освіту", яка забороняє релігійним організаціям втручатися в освітній процес (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями).
Діти у випускних нарядах читали в церкві молитву "Тропар з Пасхи" і хрестилися.
"Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гроби живіт дарував!" - так починається молитва.
Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (відео: facebook.com)
В ДНЗ вже встигли відреагувати на обурення батьків, вказавши що "виховання духовності - один з приоритетів нашого закладу. Ці молитви вони будуть пам'ятати все життя".
Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (скрін: facebook.com)
Користувачі мережі обурені подібним, називають це "маразмом" і "дикою фантазією" вихователів.
Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (скрін: facebook.com)
При цьому багато хто все ж підтримує подібні методи духовного виховання дітей і не бачать в молитвах на випускному нічого поганого.
Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, раніше ми писали, що на останньому дзвонику в школі в Житомирській області спалахнув скандал через чиновників, які були присутні на дитячому святі.
Також ми писали, що в дитячому саду Івано-Франківська облаштували територію навчального закладу градками у формі трун.
До речі, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.