В детском саду Закарпатья вспыхнул религиозный скандал (видео)

Нестандартный выпускной в садике раскритиковали в сети
В детском саду Закарпатья разгорелся религиозный скандал из-за необычного выпускного, на котором детей повели в церковь и читали молитвы. Видео опубликовали в паблике Батьки SOS в Facebook.
Такой нестандартный праздник устроила администразия ДНЗ в селе Горонда Мукачевского района Закарпатской области.
Отметим, что подобные молитвы в детском саду нарушают ст. 6 ЗУ "Об образовании", которая запрещает религиозным организациям вмешиватся в образовательный процесс (кроме образовательных заведений, основанных религиозными организациями).
Дети в выпускных нарядах читали в церкви молитву "Тропарь из Пасхи" и крестились.
"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гроби живот даровав!" - так начинается молитва.
Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (видео: facebook.com)
В ДНЗ уже успели отреагировать на возмущение родителей, указав что "воспитание духовности - один из приоритетов нашего заведения. Эти молитвы они будут помнить всю жизнь".
Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (скрин: facebook.com)
Пользователи сети возмущены подобным, называют это "маразмом" и "дикой фантазией" воспитателей.
Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (скрин: facebook.com)
При этом многие все же поддерживает подобные методы духовного воспитания детей и не видят в молитвах на выпускном ничего зазорного.
Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (скрин: facebook.com)
Напомним, ранее мы писали, что на последнем звонке в школе в Житомирской области вспыхнул скандал из-за чиновников, которые присутствовали на детском празднике.
Также мы писали, что в детском саду Ивано-Франковска обустроили территорию учебного заведения градками в форме гробов.
К слову, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.